وزیر ورزش و جوانان فردا در سفری دو روزه به جمهوری آذربایجان، سند برنامه اجرایی ورزش دو کشور را با همتای خود امضا خواهد کرد.

سفر وزیر ورزش و جوانان ایران به باکو

سفر وزیر ورزش و جوانان ایران به باکو

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، فردا (پنجشنبه ۱۵ مرداد) به دعوت وزیر ورزش جمهوری آذربایجان به این کشور سفر می‌کند.

این سفر با هدف توسعه و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه ورزش، تقویت دیپلماسی ورزشی و ارتقای روابط میان دو کشور انجام می‌شود.

امضای سند برنامه اجرایی همکاری‌های ورزشی ایران و جمهوری آذربایجان، برگزاری نشست مشترک با همتای آذربایجانی و بازدید از اماکن و زیرساخت‌های ورزشی این کشور، از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر ورزش و جوانان در این سفر دو روزه خواهد بود.

دنیامالی در این سفر همچنین درباره راهکار‌های گسترش تعاملات فدراسیون‌های ورزشی، تبادل تجربیات، برگزاری اردو‌ها و مسابقات مشترک و توسعه همکاری‌های آموزشی و فنی با مقامات ورزشی جمهوری آذربایجان گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.

سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیز در این سفر حضور خواهد داشت.