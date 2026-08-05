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استاندار زنجان، با تأکید بر جایگاه راهبردی نظام تعلیم و تربیت، گفت: آموزش و پرورش موضوعی فرابخشی و یکی از مهمترین اولویتهای مدیریت استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ سیدمحسن صادقی با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش از مهمترین شوراهای تصمیمگیری و تصمیمسازی استان به شمار میرود، افزود: موضوع اصلی این شورا آینده فرزندان این سرزمین است و به همین دلیل نباید آموزش و پرورش را صرفاً یک دستگاه اجرایی تلقی کرد.
وی افزود: هر میزان سرمایهگذاری در این حوزه، آثار و نتایج خود را در سالهای آینده در بخشهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیت اجتماعی نشان خواهد داد؛ از این رو همه دستگاهها و نهادها باید خود را در قبال ارتقای نظام تعلیم و تربیت مسئول بدانند.
استاندار زنجان با اشاره به نزدیک بودن آغاز سال تحصیلی جدید، بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای بازگشایی مدارس تأکید کرد و گفت: کمتر از چند هفته تا آغاز مهرماه باقی مانده است و همه دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و برنامهریزی، زمینه آغاز سال تحصیلی را در فضایی آرام، منظم و امیدبخش برای دانشآموزان، معلمان و خانوادهها فراهم کنند.
صادقی افزود: آمادهسازی مدارس، تأمین تجهیزات مورد نیاز، ایمنسازی فضاهای آموزشی، ساماندهی سرویسهای دانشآموزی، خدمات شهری و رفع مشکلات احتمالی باید پیش از آغاز سال تحصیلی به سرانجام برسد. همچنین فرمانداران به عنوان رؤسای شورای آموزش و پرورش شهرستانها موظف هستند این موضوع را به صورت مستمر پیگیری و رصد کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی استان اظهار کرد: تکمیل مدارس نیمهتمام، حمایت از خیرین مدرسهساز، جذب منابع جدید و تکمیل پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالا از اولویتهای مدیریت استان است. در همین راستا، توافقاتی برای احداث مدرسه جدید با مشارکت دستگاههای ملی و خیرین انجام شده و اعتبارات لازم برای برخی طرحهای آموزشی و تجهیز مدارس نیز پیشبینی شده است.
استاندار زنجان در ادامه با اشاره به گزارش ارائهشده درباره آسیبهای اجتماعی دانشآموزان، بر ضرورت دقت در تحلیل و تفسیر آمارها تأکید کرد و گفت: تحلیل آسیبهای اجتماعی باید بر پایه دادههای دقیق، استاندارد و کارشناسی انجام شود و لازم است آمارهای ارائهشده با مشارکت دستگاههای تخصصی مورد بررسی و راستیآزمایی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: مدرسه منشأ آسیبهای اجتماعی نیست، بلکه بسیاری از آسیبها از بستر جامعه به محیط مدرسه منتقل میشود؛ بنابراین مدیریت این مسائل صرفاً وظیفه آموزش و پرورش نیست و نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مسئول در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و قضایی است.
صادقی در پایان بر اجرای دقیق مصوبات شورای آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: روند اجرای مصوبات شورا، وضعیت پروژههای خیرین مدرسهساز، تکمیل مدارس نیمهتمام و رفع کمبود فضای آموزشی، بهویژه در شهر زنجان، به صورت مستمر در دستور کار مدیریت استان قرار خواهد داشت.