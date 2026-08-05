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وزیر امور خارجه با حضور در کارگاه حفاظت و مرمت «توپ مروارید» ضمن بررسی روند مطالعات و عملیات تخصصی این طرح، بر ضرورت حفاظت علمی، اصولی و مبتنی بر دانش از میراثفرهنگی کشور تاکید کرد و از آمادگی وزارت امور خارجه برای گسترش همکاریهای مشترک با پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی تحت تملک این وزارتخانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس عراقچی با حضور در کارگاه حفاظت و مرمت «توپ مروارید» واقع در ساختمان شماره ۷ وزارت امور خارجه، از نزدیک در جریان روند مطالعات، مستندنگاری، آسیبشناسی و عملیات تخصصی حفاظت و مرمت این اثر تاریخی قرار گرفت.
در این بازدید، محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، مهدی باباکاظمی، مدیرکل ساختمان و پشتیبانی وزارت امور خارجه و رضا رحمانی، رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخیفرهنگی، وزیر امور خارجه را همراهی کردند.
در ادامه، منیژه هادیان دهکردی، مدیر طرح حفاظت و مرمت توپ مروارید و دو توپ تاریخی دیگر، ضمن معرفی اعضای تیم تخصصی طرح، گزارشی جامع از روند مطالعات و اقدامات انجامشده ارائه کرد. این گزارش، مجموعهای از مطالعات تاریخی و کتابخانهای، آسیبشناسی و ارزیابی وضعیت حفاظتی، شناسایی و آنالیز مواد تشکیلدهنده، مستندنگاری دقیق، تهیه مدل سهبعدی آثار و مراحل اجرایی حفاظت و مرمت سطوح فلزی توپ مروارید را در بر میگرفت. همچنین برنامههای پیشبینیشده برای ادامه عملیات حفاظتی و مرمتی و الزامات فنی اجرای مراحل آتی پروژه تشریح شد.
همزمان با این بازدید، آزمایشهای میدانی و غیرمخرب بر روی سازه بتنی عراده توپ مروارید با هدف ارزیابی میزان استحکام، پایداری و وضعیت سازهای آن در حال انجام بود. این مطالعات با همکاری متخصصان گروه معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و با بهرهگیری از فناوریها و روشهای نوین ارزیابی غیرمخرب اجرا شد تا دادههای تخصصی لازم برای طراحی دقیق مداخلات حفاظتی و مرمتی فراهم شود.
توپ مروارید از آثار شاخص دوره قاجار و متعلق به عصر فتحعلیشاه است که در دوره پهلوی اول به همراه دو توپ تاریخی دیگر به باشگاه افسران ـ ساختمان شماره ۷ وزارت امور خارجه ـ منتقل شد و تاکنون در همان مجموعه نگهداری میشود. طرح حفاظت و مرمت این آثار از اواخر سال ۱۴۰۴ و در چارچوب قرارداد همکاری مشترک میان وزارت امور خارجه و پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری آغاز شده و هماکنون با رویکردی علمی، بینرشتهای و مبتنی بر استانداردهای تخصصی حفاظت از میراثفرهنگی در حال اجراست.
وزیر امور خارجه آمادگی وزارت امور خارجه را برای توسعه همکاریهای مشترک با پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در زمینه حفاظت، مرمت، مستندسازی و صیانت از دیگر آثار تاریخی و فرهنگی تحت تملک این وزارتخانه اعلام کرد و این همکاریها را گامی مؤثر در حفظ سرمایههای فرهنگی و تاریخی ایران برای نسلهای آینده دانست.
وزیر امور خارجه با حضور در کارگاه حفاظت و مرمت «توپ مروارید» ضمن بررسی روند مطالعات و عملیات تخصصی این طرح، بر ضرورت حفاظت علمی، اصولی و مبتنی بر دانش از میراثفرهنگی کشور تاکید کرد و از آمادگی وزارت امور خارجه برای گسترش همکاریهای مشترک با پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی تحت تملک این وزارتخانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدعباس عراقچی با حضور در کارگاه حفاظت و مرمت «توپ مروارید» واقع در ساختمان شماره ۷ وزارت امور خارجه، از نزدیک در جریان روند مطالعات، مستندنگاری، آسیبشناسی و عملیات تخصصی حفاظت و مرمت این اثر تاریخی قرار گرفت.
در این بازدید، محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، مهدی باباکاظمی، مدیرکل ساختمان و پشتیبانی وزارت امور خارجه و رضا رحمانی، رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخیفرهنگی، وزیر امور خارجه را همراهی کردند.
در ادامه، منیژه هادیان دهکردی، مدیر طرح حفاظت و مرمت توپ مروارید و دو توپ تاریخی دیگر، ضمن معرفی اعضای تیم تخصصی طرح، گزارشی جامع از روند مطالعات و اقدامات انجامشده ارائه کرد. این گزارش، مجموعهای از مطالعات تاریخی و کتابخانهای، آسیبشناسی و ارزیابی وضعیت حفاظتی، شناسایی و آنالیز مواد تشکیلدهنده، مستندنگاری دقیق، تهیه مدل سهبعدی آثار و مراحل اجرایی حفاظت و مرمت سطوح فلزی توپ مروارید را در بر میگرفت. همچنین برنامههای پیشبینیشده برای ادامه عملیات حفاظتی و مرمتی و الزامات فنی اجرای مراحل آتی پروژه تشریح شد.
همزمان با این بازدید، آزمایشهای میدانی و غیرمخرب بر روی سازه بتنی عراده توپ مروارید با هدف ارزیابی میزان استحکام، پایداری و وضعیت سازهای آن در حال انجام بود. این مطالعات با همکاری متخصصان گروه معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز و با بهرهگیری از فناوریها و روشهای نوین ارزیابی غیرمخرب اجرا شد تا دادههای تخصصی لازم برای طراحی دقیق مداخلات حفاظتی و مرمتی فراهم شود.
توپ مروارید از آثار شاخص دوره قاجار و متعلق به عصر فتحعلیشاه است که در دوره پهلوی اول به همراه دو توپ تاریخی دیگر به باشگاه افسران ـ ساختمان شماره ۷ وزارت امور خارجه ـ منتقل شد و تاکنون در همان مجموعه نگهداری میشود. طرح حفاظت و مرمت این آثار از اواخر سال ۱۴۰۴ و در چارچوب قرارداد همکاری مشترک میان وزارت امور خارجه و پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری آغاز شده و هماکنون با رویکردی علمی، بینرشتهای و مبتنی بر استانداردهای تخصصی حفاظت از میراثفرهنگی در حال اجراست.
وزیر امور خارجه آمادگی وزارت امور خارجه را برای توسعه همکاریهای مشترک با پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در زمینه حفاظت، مرمت، مستندسازی و صیانت از دیگر آثار تاریخی و فرهنگی تحت تملک این وزارتخانه اعلام کرد و این همکاریها را گامی مؤثر در حفظ سرمایههای فرهنگی و تاریخی ایران برای نسلهای آینده دانست.