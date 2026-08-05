دستاورد‌های نظام در هفته دولت با رویکردی نوآورانه تبیین شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم تقویت اعتماد عمومی در جامعه، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند با رویکردی نوآورانه و جریان‌سازی خبری، دستاورد‌های یک‌ساله حوزه مأموریت خود را در هفته دولت به شکلی اثرگذار به اطلاع عموم مردم برسانند.