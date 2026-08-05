دستاوردهای نظام در هفته دولت با رویکردی نوآورانه تبیین شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم تقویت اعتماد عمومی در جامعه، گفت: مدیران دستگاههای اجرایی موظفند با رویکردی نوآورانه و جریانسازی خبری، دستاوردهای یکساله حوزه مأموریت خود را در هفته دولت به شکلی اثرگذار به اطلاع عموم مردم برسانند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احسان جهانیان در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان بوشهر، با بیان اینکه حفظ شاکله امور کشور، زندگی و معیشت مردم در شرایط جنگهای تحمیلی یکسال گذشته تا کنون و فشار ناشی از تشدید تحریم اقتصادی، دستاورد بزرگی است که باید به درستی تبیین شود، اظهار کرد: ریشههای موفقیت دولت در این دوران پرفشار، رویکرد وفاق ملی، انسجام و همبستگی قوای سهگانه، نیروهای مسلح و پایمردی مردم در خیابان بود که با حفظ روند خدمترسانی توسط دولت مانع تحقق اهداف دشمن شد.
وی با انتقاد از ضعف ارتباط برخی مدیران اجرایی با رسانهها، تصریح کرد: با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط با اهالی رسانه، مدیران دستگاههای اجرایی باید به عنوان کارفرمایان طرحها، خود در جریان تولید محتوای رسانهای باشند و دستاوردهای دولت را که همان دستاورد نظام است برای مردم تشریح کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به لزوم تغییر رویکرد در برگزاری مراسم افتتاح طرحها، افزود: مراسمهای هفته دولت باید جذاب، پویا و با تمرکز بر انتقال پیام خدمترسانی به مردم طراحی شوند. در این بین فرمانداران میزبان اصلی و مدیریت این رویدادها را در شهرستان بر عهده دارند.
وی در ادامه با تأکید بر الزام همکاری دستگاههای استانی با فرمانداریها، اظهار کرد: مدیران استانی موظف به همکاری کامل با فرمانداریها در تمامی مراحل افتتاح طرحها هستند.
جهانیان با اشاره به ارزیابی عملکرد شهرستانها پس از پایان هفته دولت، یادآور شد: فرمانداران و مدیرانی که با برنامهریزی دقیق، مشارکت نخبگان و بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای محلی و استانی بتوانند خدمات دولت را به نحو مطلوب بازتاب دهند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.