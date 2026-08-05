به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ ارسلان خادمیان گفت: در این طرح ۳۳ نفر به جرم سرقت و ۴۰ نفر به دلیل ارتکاب به جرایم مختلف دستگیر شدند و ۲۴۰ مورد حکم جلب نیز اجرا گردید.

سرهنگ خادمیان افزود: مامورین در ادامه این طرح تعداد ۱۷ قاچاقچی ،۱۶ معتاد و ۵ نفراز اراذل و اوباش را دستگیر و تعداد ۳۴۸ دستگاه خودرو و ۳۸ دستگاه موتورسیکلت که برای مردم ایجاد مزاحمت می‌نمودند را توقیف کردند.