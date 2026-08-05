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فرمانده انتظامی شهرستان گچساران از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ ارسلان خادمیان گفت: در این طرح ۳۳ نفر به جرم سرقت و ۴۰ نفر به دلیل ارتکاب به جرایم مختلف دستگیر شدند و ۲۴۰ مورد حکم جلب نیز اجرا گردید.
سرهنگ خادمیان افزود: مامورین در ادامه این طرح تعداد ۱۷ قاچاقچی ،۱۶ معتاد و ۵ نفراز اراذل و اوباش را دستگیر و تعداد ۳۴۸ دستگاه خودرو و ۳۸ دستگاه موتورسیکلت که برای مردم ایجاد مزاحمت مینمودند را توقیف کردند.