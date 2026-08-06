استاندار یزد با صدور پیامی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مدیرعامل و مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان، اجرای پروژه مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی غدیر یزد را گامی مؤثر در تقویت زیرساخت‌های آبرسانی، افزایش پایداری شبکه توزیع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان استان دانست.



به گزارش خبرگزاری صدوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد: محمدرضا بابایی استاندار یزد در پیامی خطاب به جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، از تلاش‌های این مجموعه در اجرای پروژه‌های زیربنایی و راهبردی حوزه تامین آب قدردانی کرد.

در این پیام آمده است:

توفیق خدمت صادقانه به مردم شریف، نعمتی الهی و افتخاری ارزشمند در مسیر توسعه پایدار استان است و اجرای پروژه‌های زیرساختی و آبرسانی، جلوه‌ای از این مسئولیت‌پذیری و مدیریت آینده‌نگر به شمار می‌رود.

استاندار یزد با اشاره به اجرای پروژه مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی غدیر یزد، از مدیرعامل، کارکنان و تمامی دست‌اندرکاران شرکت آب و فاضلاب استان برای اجرای این طرح مهم تقدیر کرد و اظهار داشت: این پروژه نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های آبرسانی، افزایش پایداری شبکه توزیع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان استان دارد.

در پایان این پیام، استاندار یزد ضمن آرزوی سلامتی، بهروزی و توفیق روزافزون برای مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان، توفیقات همگان را در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، تحت منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت کرد.