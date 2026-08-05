پیشبینی تولید ۸۵۰ هزار تن چغندرقند در مزارع خراسان رضوی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی پیشبینی کرد بیش از ۸۵۰ هزار تن چغندرقند از ۱۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان در سال زراعی جاری برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مجید جعفری با اشاره به اهمیت راهبردی تولید شکر در سبد غذایی خانوارها تصریح کرد: امنیت غذایی صرفاً به معنای فراوانی محصول در بازار نیست، بلکه به معنای تابآوری زنجیره تأمین و اتکا به ظرفیتهای داخلی است.
وی افزود: چغندرقند به عنوان یکی از دو منبع اصلی تولید شکر، نقشی حیاتی در کاهش وابستگی به واردات و حفظ ارز کشور ایفا میکند؛ افزایش بهرهوری در هکتار و بهبود عیار قند محصول تولیدی در خراسان رضوی، مستقیماً به ثبات بازار و امنیت غذایی پایدار منجر خواهد شد.
ارتقای بهرهوری آب و حمایت از کشاورزان
جعفری با تأکید بر چالشهای اقلیمی و کمآبی در شرق کشور افزود: سیاست سازمان در توسعه کشت این محصول، تمرکز بر افزایش عملکرد در واحد سطح و توسعه روشهای نوین آبیاری است. همچنین تلاش کردهایم با هماهنگی کارخانجات قند استان، تعامل سازندهای برای تحویل بهموقع محصول، پرداخت مطالبات چغندرکاران و تأمین نهادههای مورد نیاز برقرار کنیم تا انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید این محصول راهبردی حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد که ظرفیت صنایع تبدیلی و کارخانجات قند در خراسان رضوی یک پتانسیل بینظیر برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم است و این سازمان تمام توان خود را برای پشتیبانی از زنجیره ارزش چغندرقند به کار خواهد بست.