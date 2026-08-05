همزمان با سفر معاون وزارت ارتباطات به آذربایجان غربی، ۶ سایت ارتباطی روستایی با سرمایه‌گذاری ۳۹۰ میلیارد ریالی در شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با سفر معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان آذربایجان غربی، ۶ سایت ارتباطی روستایی با سرمایه‌گذاری ۳۹۰ میلیارد ریالی در شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت به بهره‌برداری رسید؛ پروژه‌هایی که با هدف توسعه عدالت ارتباطی و ارتقای دسترسی روستا‌های مرزی به اینترنت پرسرعت اجرا شده‌اند.

محمد حاتمی‌زاده در جریان سفر به شمال استان آذربایجان غربی، با حضور در منطقه آزاد ماکو، از آخرین وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی بازدید و در نشست‌های شورای راهبری توسعه ارتباطات شهرستان‌های ماکو و شوط شرکت کرد. در این نشست‌ها، روند اجرای پروژه‌های ارتباطی، توسعه شبکه ملی اطلاعات و مهم‌ترین چالش‌های حوزه ارتباطات در منطقه بررسی شد.

وی با اشاره به نقش زیرساخت‌های ارتباطی در تحقق دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال و عدالت ارتباطی، بر رفع موانع اجرایی، تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای توسعه ارتباطات در مناطق مرزی تأکید کرد.

بهره‌برداری از ۶ سایت ارتباطی در شمال استان

در ادامه این سفر، شش سایت ارتباطی روستایی با سرمایه‌گذاری ۳۹۰ میلیارد ریالی در شهرستان‌های ماکو، شوط و پلدشت به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، توسعه شبکه ملی اطلاعات و فراهم‌سازی دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت اجرا شده و با افتتاح آنها، روستا‌های گجوت در شهرستان ماکو، شوربلاغ سفلی و شوربلاغ علیا در شهرستان پلدشت و آرپالیخ، شوراگل و تازه‌کند قدیم در شهرستان شوط تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار گرفتند.

همکاری برای توسعه اقتصاد فضایی در منطقه آزاد ماکو

از دیگر برنامه‌های این سفر، امضای تفاهم‌نامه همکاری میان پژوهشگاه فضایی ایران و سازمان منطقه آزاد ماکو بود.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه کاربرد فناوری‌های فضایی، استفاده از سامانه‌های ماهواره‌ای در مدیریت هوشمند منطقه، پایش منابع طبیعی، تقویت همکاری‌های علمی و پژوهشی، توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص، تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان به امضا رسید.

تأکید بر توسعه فیبرنوری و تکمیل پروژه GNAF

معاون وزیر ارتباطات در نشست شورای راهبری توسعه ارتباطات شهرستان شوط، با اشاره به روند توسعه ارتباطات این شهرستان، بر تسریع اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکار‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و اپراتور‌های مربوط تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت پروژه ملی GNAF، اجرای کامل این طرح را از الزامات توسعه دولت هوشمند دانست و اظهار کرد: تکمیل پایگاه نشانی استاندارد مکان‌محور، بستر ارائه خدمات هوشمند، مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی و توسعه خدمات الکترونیکی را فراهم می‌کند.

حاتمی‌زاده با بیان اینکه همه روستا‌های بالای ۲۰ خانوار شهرستان شوط تا پایان برنامه هفتم توسعه به اینترنت پرسرعت دسترسی خواهند داشت، بر استمرار توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد.

حمایت از کشاورزی هوشمند و تجلیل از برگزیدگان «ایران دیجیتال»

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو در حوزه کشاورزی، تجارت و لجستیک، توسعه کشاورزی هوشمند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از اولویت‌های وزارت ارتباطات برشمرد و آمادگی این وزارتخانه را برای حمایت از اجرای طرح‌های پایلوت در این منطقه اعلام کرد.

در بخش دیگری از این سفر نیز از دانش‌آموزان برگزیده طرح ملی «ایران دیجیتال» استان آذربایجان غربی تجلیل شد؛ طرحی که با هدف ارتقای سواد دیجیتال، شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزی و توسعه مهارت‌های فناورانه نسل جوان در حال اجراست.