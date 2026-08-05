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مراسم گرامیداشت نهمین سالگرد شهادت فرمانده نابغه ، سردار شهید مرتضی حسین پور شلمانی در گلزار شهدای شلمان لنگرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ گلزار شهدای شلمان میزبان جمعیتی بود که برای گرامیداشت نهمین سالگرد شهادت مدافع حرم، سردار مرتضی حسینپور شلمانی (معروف به حسین قمی)، گرد هم آمدند.
این مراسم که در قالب «روایتگری و خاطرهگویی» طراحی شده بود، با حضور گسترده مردم منطقه و جمعی از مسئولان شهرستانی و محلی برگزار شد.
در محوریت این برنامه، سرهنگ علی حسنپور همرزم شهید با تبیین جایگاه والای ایثار در فرهنگ اسلامی، به بازخوانی خاطراتی از میدانهای نبرد و رشارتهای سردار حسینپور پرداخت.
وی در توصیف جایگاه نظامی و مدیریتی این شهید، طبق گفته سردار سلیمانی، وی را «فرماندهی نابغه» نامید و تأکید کرد که اثرگذاری عمیق وی در عملیاتهای قرارگاه حیدریون، نقشی کلیدی در پیشبرد اهداف دفاعی و راهبردی ایفا کرد.
سرهنگ علی حسنپور گفت: شهادت سردار حسینپور، فراتر از یک پایان، آغاز مسیری برای بیداری و تکلیف نسل جوان است.
وی افزود: الگوبرداری از تخصص، تعهد و ایثارگریهای این شهید، امروز میتواند راهنمای ما در مسیر خدمت صادقانه به میهن و دین باشد.