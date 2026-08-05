معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: بازدید مادران دارای سه فرزند و بیشتر و اعضای خانواده همراه آنان از اماکن، بنا‌های تاریخی و موزه‌های زیرمجموعه این اداره‌کل نیم بهاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،قدرت‌الله ولی‌زاده کاجی گفت: این بازدید‌ها در راستای توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با موضوع نیم‌بها کردن ورودی تمامی اماکن، بنا‌های تاریخی و موزه‌ها برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر و اعضای خانواده همراه آنان انجام می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به بند الف از ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با موضوع نیم‌بها کردن ورودی اماکن، بنا‌های تاریخی و موزه‌های زیرمجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مصوب ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر افزود: این اداره‌کل به‌منظور اجرایی کردن این بند نیم‌بها کردن ورودی برای این گروه هدف در دستور کار قرار داده است.

او تصریح کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در این قانون تسهیلاتی مانند نیم‌بها شدن هزینه موزه‌ها، اماکن تاریخی، فرهنگی، ورزشی و سینما‌ها برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر و خانواده آنها در نظر گرفته شده است.