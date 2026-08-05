به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، اکبر رنجبرزاده گفت: در پی رانش ایجاد شده در دو حلقه چاه آب، بخشی از ظرفیت تامین آب شهر اسدآباد از مدار بهره برداری خارج شده بود که با پیگیری مسئولان تا فردا این دو حلقه چاه آب شرب وارد مدار می‌شود.

او همچنین با اشاره به اقدامات گسترده انجام شده برای تقویت زیرساخت‌های آب شرب این شهرستان گفت: پارسال افزون بر ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حفاری چاه‌های آب شرب، اصلاح شبکه آبرسانی و احداث مخزن ذخیره آب در شهرستان اسدآباد هزینه شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان هم گفت: برای انتقال آب پایدار به این شهرستان از منابع آبی شهرستان‌های همجوار، لازم است شرکت آب و فاضلاب استان همدان اقدامات اجرایی و عملیاتی لازم را در دستور کار قرار دهد.

امیررضا یوسفیان افزود: پارسال ۱۰ کیلومتر از شبکه آبرسانی شهرستان اسدآباد اصلاح و بازسازی شد که نقش مؤثری در کاهش هدر رفت آب و افزایش پایداری شبکه داشته است.