بانک مرکزی با رد ادعای تأثیر تحولات حمل‌ونقل دریایی بر کاهش تقاضای ارز، تأکید کرد: افت تقاضای ارز ناشی از اصلاح سیاست ارزی و حذف تقاضا‌های غیرواقعی بوده و روند واردات نیز همچنان پایدار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به برخی اظهارات و تحلیل‌های مطرح‌شده درباره آمار کاهش تقاضای ارز در مرکز مبادله، با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد: کاهش تقاضای ارز در مرکز مبادله ناشی از اصلاح سیاست ارزی و حذف تقاضا‌های غیرواقعی و رانتی بوده و هیچ ارتباطی با تحولات اخیر حمل‌ونقل دریایی یا موضوع محاصره ادعایی ندارد.

در این اطلاعیه با اشاره به آمار‌های رسمی، آمده است، کاهش محسوس تقاضای روزانه ارز پس از اصلاح سیاست ارزی در دی‌ماه رخ داده و نسبت دادن آن به بازه‌های زمانی دیگر، فاقد مبنای کارشناسی است.

بانک مرکزی با تشریح تجربه اقتصادی کشور، چندنرخی بودن ارز را عامل ایجاد تقاضای کاذب و شکل‌گیری بدهی‌های فشارآور به منابع آینده دانست و تصریح کرد: افت تقاضا در مرکز مبادله، نشانه آشکار حذف تقاضا‌های غیرتجاری و رانتی است و به معنای خروج اجباری واردکنندگان واقعی از چرخه تخصیص نیست.

این اطلاعیه درباره مهلت ایفای تعهدات وارداتی نیز شفاف‌سازی کرده و می‌افزاید: تمدید یا عدم تمدید مهلت‌ها بر اساس قوانین ابلاغی، بررسی‌های کارشناسی، سوابق پرونده و نوع کالا انجام می‌شود و هیچ‌گونه رویه شخصی یا سلیقه‌ای در این فرآیند وجود ندارد.

بانک مرکزی با اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از یک و نیم میلیارد دلار مجوز خرید ارز معتبر برای متقاضیان صادر شده است، تأکید کرد: در چند نوبت، مهلت خرید ارز ثبت‌سفارش‌هایی که به دلیل وقایعی نظیر جنگ تحمیلی، توقف فعالیت برخی بانک‌ها یا تعطیلات مرتبط با مراسم وداع با رهبر شهید، موفق به خرید ارز نشده بودند، به‌طور خودکار تمدید شده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه با تأکید بر اینکه تخصیص ارز به بازرگانان تنها در صورت وجود عرضه کافی در سمت صادراتی صورت می‌پذیرد، خاطرنشان شده است: نوسان حجم تقاضا در بازار ارز امری عادی و متأثر از شرایط متقاضیان است و روند معاملات در مرکز مبادله مثبت بوده و جریان واردات کالا به کشور با استمرار مناسب در حال انجام است.

بانک مرکزی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق مصارف ارزی در شرایط فشار‌های بیرونی، اعلام کرد: ضمن حمایت از واردکنندگان واقعی، با ایجاد تعهدات صوری و معوق که به منابع کشور آسیب می‌زند، مقابله خواهد کرد. همچنین از خبرگزاری فارس انتظار می‌رود در تحلیل سیاست‌های ارزی، از نقل گزاره‌های غیرمستند و پیوند دادن آمار‌های دوره‌های متفاوت پرهیز کرده و به جای فضاسازی رسانه‌ای، به تحلیل کارشناسی بپردازد.