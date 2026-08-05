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سامانه سیتا با هدف تسریع خدمات کشاورزی قراردادی و افزایش دقت در فرآیندهای اجرایی، تا پایان هفته آینده در همه شهرستانها در دسترس قرار میگیرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، در نشست کارگروه کشاورزی قراردادی با حضور مدیران و کارشناسان معاونت برنامهریزی و اقتصادی، نمایندگان دستگاههای مرتبط و فعالان بخش خصوصی، آخرین وضعیت اجرای برنامههای کشاورزی قراردادی، چالشها و راهکارهای توسعه این الگوی تولید بررسی شد.
در این نشست، بر نقش کشاورزی قراردادی در افزایش بهرهوری، کاهش ریسک تولید، ارتقای امنیت غذایی و ایجاد بازار مطمئن برای محصولات کشاورزی تأکید شد.
بر اساس گزارش ارائهشده، سامانه «کات» به عنوان سامانه ملی با دسترسی مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سطح استانها فعال است و فرآیندهای مرتبط با کشاورزی قراردادی را مدیریت و پایش میکند؛ و سامانه «سیتا» در اختیار استانهای کشور قرار گرفته و با تکمیل دسترسی شهرستانها تا پایان هفته آینده، خدمات کشاورزی قراردادی با سرعت و دقت بیشتری ارائه خواهد شد.
در این نشست همچنین بر توسعه زیرساختهای الکترونیکی، تقویت همکاری با بخش خصوصی و رفع موانع اجرایی برای گسترش کشاورزی قراردادی در کشور تأکید شد.