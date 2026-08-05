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تهیهکننده فیلم سینمایی «لباس شخصی» با بیان اینکه این اثر بر پایه اسناد و مستندات پرونده حزب توده ساخته شده است، گفت: امروز با توجه به حساسیت جامعه درباره موضوع نفوذ و جاسوسی، زمان مناسبی برای نمایش و تحلیل این پرونده تاریخی فراهم شده است.
حبیب الله والی نژاد تهیهکننده فیلم سینمایی «لباس شخصی» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره روند تولید این اثر بیان کرد: زمانی که مسئولیت حوزه فیلم و سریال را بر عهده داشتم، تلاش کردیم در سبک های مختلف آثار سینمایی تولید کنیم. امیرعباس ربیعی پس از ساخت چند فیلم کوتاه موفق، پیشنهاد ساخت فیلمی درباره پرونده حزب توده را مطرح کرد و نزدیک به دو سال نیز برای پژوهش و بررسی اسناد این پرونده زمان صرف کرد.
او افزود: پرونده حزب توده یکی از مهمترین پروندههای نفوذ و جاسوسی در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی است. پس از انجام تحقیقات، طرح اولیه و سپس فیلمنامه نوشته شد و فیلم به مرحله تولید رسید و برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده شد.
این تهیهکننده با اشاره به توقف چندساله نمایش فیلم گفت: به اعتقاد من، توقیف «لباس شخصی» بیش از آنکه به محتوای فیلم مربوط باشد، به شرایط زمانی و برخی برداشتها از زاویه روایت آن بازمیگشت. محتوای فیلم در این سالها تغییری نکرد و امروز همان نسخهای در حال نمایش است که سالها پیش تولید شده بود.
والی نژاد با بیان اینکه امروز جامعه بیش از گذشته با مفهوم نفوذ و جاسوسی آشنا شده است، گفت: اتفاقات اخیر نشان داد که موضوع نفوذ همچنان یک مسئله جدی است. «لباس شخصی» تلاش میکند بخشی از این واقعیت تاریخی را بر اساس اسناد و مستندات روایت کند و نشان دهد نفوذ چگونه میتواند در لایههای مختلف جامعه شکل بگیرد.
او درباره میزان انطباق فیلم با واقعیتهای تاریخی نیز بیان کرد: پژوهش این اثر بر پایه مطالعه اسناد و پروندههای موجود انجام شده و روایت اصلی فیلم کاملاً مستند است. البته در هر اثر سینمایی، کارگردان برای جذابیت روایت از ظرفیتهای دراماتیک و پرداخت سینمایی استفاده میکند، اما چارچوب داستان بر مبنای واقعیتهای تاریخی شکل گرفته است.
والی نژاد همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر پرداخت هنری به پرونده حزب توده اظهار کرد: در یکی از دیدارهای سینماگران با رهبر معظم انقلاب، ایشان بر ضرورت تولید آثار مرتبط با پرونده حزب توده تأکید کردند. بعدها نیز در دیداری دیگر، موضوع اکران فیلم «لباس شخصی» مطرح شد و پیگیریهایی در این زمینه صورت گرفت.
این تهیهکننده با تأکید بر اینکه «لباس شخصی» آغازگر یک گفتوگو درباره موضوع نفوذ است، گفت: این فیلم مدعی روایت کامل این پرونده نیست، اما میتواند زمینهساز بحثهای کارشناسی درباره حزب توده، نفوذ و جاسوسی باشد. رسانهها نیز میتوانند با تولید برنامههای تحلیلی، این موضوع را برای نسل جوان تبیین کنند.