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مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی از نجات معجزهآسای زائر اربعینی در درمانگاه هلالاحمراستان در نجف اشرف خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: تیم امدادی و پزشکی هلالاحمر آذربایجان غربی مستقر در درمانگاه نبا نجف اشرف، زائری را که دچار ایست کامل قلبی و تنفسی شده بود، به زندگی بازگرداند.
محبوبی افزود: با آغاز فوری عملیات احیای قلبی ـ ریوی (CPR) و اقدامات تخصصی درمانی، علائم حیاتی بیمار بازگشت و پس از تثبیت وضعیت، با آمبولانس هلالاحمر برای ادامه درمان به بیمارستان امام علی (ع) منتقل شد.