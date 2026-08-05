به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: تیم امدادی و پزشکی هلال‌احمر آذربایجان غربی مستقر در درمانگاه نبا نجف اشرف، زائری را که دچار ایست کامل قلبی و تنفسی شده بود، به زندگی بازگرداند.

محبوبی افزود: با آغاز فوری عملیات احیای قلبی ـ ریوی (CPR) و اقدامات تخصصی درمانی، علائم حیاتی بیمار بازگشت و پس از تثبیت وضعیت، با آمبولانس هلال‌احمر برای ادامه درمان به بیمارستان امام علی (ع) منتقل شد.