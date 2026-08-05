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فیلمهای سینمایی و تلویزیونی ؛ «پدرم یه آدم فضاییه»، «صد یکشنبه»، «ساکرا»، «توپ پلاستیکی»، «کارگر»، «دور دست»، «برون مرزی» و «دختری به نام ویلو»؛ فیلمهای جدیدی هستند که این هفته از قاب شبکههای سیما تماشایی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «نجات لنینگراد»، «زاده شده برای پرواز»، «ریکا»، «پدرم یه آدم فضاییه»، «پسر ربوده شده»، «صد یکشنبه»، «ساکرا»، «کوه نوردان»، «توپ پلاستیکی»، «دیدار»، «خانه خلوت»، «پرنده قهرمان»، «دفتر کاراگاهی هنکا و کیویموتکا»، «کارگر»، «داستان شطرنج»، «غلاف تمام فلزی»، «بیست و یک روز بعد»، «دور دست»، «تونل»، «پست»، «خاکستر سبز»، «گنگستر، پلیس و ابلیس»، «برون مرزی»، «شب»، «سفر بزرگ ۱»، «گربه چکمه پوش»، «دختری به نام ویلو»، «لویی»، «میناماتا»، «گاندی» و «منصور»؛ پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
شبکه یک سیما
فیلم سینمایی «نجات لنینگراد» به کارگردانی «الکسی کوزلوف»، پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه یک سیما پخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی آندری میرونوف اودالوف، ماریا ملنیکوا و آناستازیا ملنیکوا آمده است: پاییز سال ۱۹۴۱، لنینگراد در محاصره است. سرباز جوانی به همراه نامزد پرستارش، قرار است روی کشتیای که مردم را از محاصره خارج میکند، کار کنند، اما پیش از حرکت هنگ، سرباز جوان برای ماموریتی خونین فرا خوانده میشود و از سوار شدن به کشتی باز میماند. پدر سرباز جوان که از فرماندهان ارشد است او را مجبور میکند لباس ملوانان را بپوشد و از رفتن به خط مقدم فرار کند. سرباز علیرغم میلش این کار را میکند، اما ...
فیلم سینمایی «زاده شده برای پرواز» به کارگردانی «لیو شیائوشی»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی ییبو وانگ، جون هو، شی یو و دونگیو ژو؛ درباره گروهی از زبدهترین خلبانان آزمایشی نیروی هوایی چین است که تحت رهبری یک فرمانده سختگیر، برای تست نسل جدید جنگندههای رادار گریز و پیشرفته کشورشان انتخاب میشوند؛ جایی که آنها باید تا آخرین حد ممکن مرزهای سرعت، قدرت و پایداری این هواپیماهای جدید را بنامند و عیوب فنیشان را کشف کنند. در این میان، یک خلبان جوان، مغرور و فوقالعاده استعداد به نام لی یو پس از یک مواجهه نفسگیر با جنگندههای بیگانه در حریم هوایی، وارد این پروژه حیاتی میشود تا تواناییهای واقعی خود را به اثبات برساند. او و همرزمانش در طول تمرینات طاقتفرسا و آزمایشهای مرگبار، بارها با خطرات جانی و سقوطهای واقعی روبهرو میشوند و فراتر از مهارتهای پرواز، یاد میگیرند که چطور غرور شخصی را کنار گذاشته و روی کار گروهی تمرکز کنند. وقتی یک بحران واقعی و بحرانی در خطوط مرزی پیش میآید و کشور با تهدید هوایی مستقیمی مواجه میشود، این خلبانان جوان باید با استفاده از تمام تجربه، شجاعت و جنگندههای آزمایشی جدیدشان وارد یک نبرد هوایی واقعی شوند و ...
شبکه دو سیما
فیلم تلویزیونی «ریکا» به کارگردانی «مسعود فرخنده»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما روی آنتن می رود.
داستان این فیلم درباره آقای مسعودی، معلم میانسالی است که در سال آخر خدمتش، برای تدریس به بچههای یک روستا به نام گاوپُشته به آنجا اعزام میشود. در روستا وی متوجه حضور پسر نوجوانی به نام سهراب میشود که پدرش محیط بان بوده و پیش از تولد وی از دنیا رفته است. سهراب پسری گوشه گیر و اجتماع ستیز است که به خاطر آزار و اذیت هایش، دیگر بچهها از او میترسند و به همین دلیل به مدرسه هم نمیآید. آقای مسعودی که بسیار به تربیت بچهها اهمیت میدهد، معتقد است علت عمده رفتارهای سهراب، کمبود محبتی است که در اثر از دست دادن پدرش و همچنین اذیتهایی که از سوی برخی از بچهها و والدینشان دیده به وجود آمده، از همین رو تمام تلاش خود را به کار گرفته تا ...
محمد مختاری، سپیده پهلوان زاده، آرزو بنایی، علی سولقانی، علی رشیدی و مستعان کابلی در فیلم تلویزیونی «ریکا» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «پدرم یه آدم فضاییه» به کارگردانی «ژا اُکسان رِن»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی بینگ جیا، شیائوچینگ زو و منگر خواهیم دید: جین سان با دخترش به نام جین جین تنها زندگی میکنند. چند سالِ قبل همسرش را و حدود ۲۰ سالِ پیش مادرش را به خاطرِ بیماری از دست داده است. او با کوشش فراوان تلاش میکند تا دخترش زندگی نسبتا خوبی داشته باشد. جین جین در مدرسه تیزهوشان قبول میشود و پدرش همسایهها را برای شام دعوت میکند و آنجا از خواهرِ صاحبخانه اش فو لان خواستگاری میکند. فو لان قبول میکند. جین سان که میخواهد جین جین را در مدرسه تیزهوشان ثبت نام کند میبایست در محدوده مدرسه، خانه داشته باشند لذا او تصمیم میگیرد با تمامِ پولهای پس اندازش در برجهای شیشهای که مدیرعاملش لویی هان پدرِ ژی وِی هم مدرسهای جین جین است خانه بخرد. اما یک اتفاق همه چیز را تغییر میدهد. جین سان متوجه یک تومور در مغزش میشود و او برای این که دخترش جین جین متوجه نشود به او میگوید که آدمها همگی از سیاره خودشان به زمین آمدهاند، وقتی پیامی از سیاره شان دریافت کنند، آدم فضایی میشوند و میبایست به سیاره خودشان بروند و برای مدتی نامعلوم در آنجا بمانند تا آخرین پیام برای آخرین ماموریت شان را انجام دهند. آخرین ماموریت هر آدم فضایی، رفتن به کهکشانِ طلایی است که برای همیشه در آنجا زندگی میکند. با این داستان جین سان، برای رفتن به سفرِ ابدی آماده میشود. او از لویی هان میخواهد که پولِ پیش پرداختِ خرید آپارتمان رو به او برگرداند، اما لویی هان قبول نمیکند و ...
شبکه سه سیما
فیلم سینمایی «پسر ربوده شده» به کارگردانی «مار تارگارونا»، پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی بلانکا پورتیلو، ناوسیکا بونین، خوزه کورونادو و مارک دومنک خواهید دید: پاتریشیا وکیل بسیار موفق و مشهوری است که با پسر کوچکش ویکتور زندگی میکند. شوهر پاتریشیا خلافکار است، به همین علت پاتریشیا سالها پیش از او جدا شده. زمانی که پاتریشیا از شوهرش جدا شده، باردار بوده است، اما برای این که بتواند زودتر از او جدا شود، باردار بودن خود را اعلام نمیکند. درست در روزی که پاتریشیا در یک پرونده پیچیده در دادگاه موفق میشود، به او اطلاع میدهند که فرزندش بیمارستان است. پس از دادگاه خود را به بیمارستان میرساند و متوجه میشود افرادی ناشناس، ویکتور را دزدیدهاند، اما ویکتور موفق به فرار شده است. ویکتور ناشنوا است و به سختی میتواند صحبت کند. پلیس پرونده را در دست میگیرد. از طریق چهره نگاری، فردی به نام چارلی به عنوان مجرم دستگیر میشود. چارلی خلافکار است، اما او ویکتور را ندزدیده و از طریق وکیلش آزاد میشود. پاتریشیا که فکر میکند پلیس نمیتواند این پرونده را حل کند، نزد شوهر سابقش رائول میرود و ...
فیلم سینمایی جدید «صد یکشنبه» به کارگردانی «آنتونیو آلبانزه»، پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه سیما روی آنتن می رود.
در این فیلم با بازی آنتونیو آلبانزه، دوناتلا بارتولی و لیلیانا بوتونه خواهیم دید: آنتونیو ریوا یک کارگر بازنشسته در یک شهر کوچک است. او تمام پس انداز خودش را در بانک معروف شهر سهام خریده است. دخترش امیلیا چند وقتی است نامزد کرده و حالا با نامزدش کیکو تصمیم به ازدواج گرفتند. آنتونیو از بچگی امیلیا آرزو داشت خرج عروسی دخترش را خودش بپردازد. حال با شنیدن خبر ازدواج دخترش خوشحال میشود و برای پرداخت هزینههای عروسی دخترش به بانک میرود تا از پس اندازش استفاده کند. ابتدا رئیس بانک به او میگوید سهامش رو به رشد است و بهتر است وام بگیرد و از سود سهامش وامش را پرداخت کند. او با خوشحالی قبول میکند. ولی بعد از مدتی از دوستانش متوجه میشود بانک رو به ورشکستگی است؛ و پول بسیاری از سپرده گذاران را نداده است. او با مراجعه به بانک نمیتواند پس اندازش را دریافت کند. خیلی مستاصل هست و هیچ راهی ندارد جز این که به زور اسلحه وارد بانک شود و با گروگان گرفتن رئیس جدید بانک پولهای پس انداز خودش را درخواست کند، اما ...
فیلم سینمایی جدید «ساکرا» به کارگردانی «دانی ین و کام کا وای»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش میشود.
این فیلم با بازی دانی ین، یوچی چن و یاسه لیو؛ درباره کایو پسر بچه یتیمی است که در کنار ناپدری و نامادریش که والدین بسیار خوبی هستند، تربیت میشود. او از دوران کودکی مهارت هنرهای رزمی را آموزش میبیند و به واسطه قدرت هنرهای رزمی و انرژی درونی بسیار بالایی که دارد با دیگر افراد قبیله فرق دارد. به همین دلیل بسیاری از اطرافیانش به او حسادت میکنند، تا این که مورد توطئه دیگران قرار میگیرد و به او اتهام قتل ناپدری و نامادریش و ... داده میشود؛ بنابراین استاد بزرگ و دیگر اهالی شهر ادعا میکنند که کایو خائن است و باید کشته شود؛ بنابراین مبارزه میان حق و باطل آغاز میشود و در این مسیر کایو با زن جوانی به نام آژو آشنا میشود. آژو و کایو بارها جان یکدیگر را نجات میدهند و ...
فیلم سینمایی «کوه نوردان» به کارگردانی «دانیل لی»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۰۸:۳۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جکی چان، وو جینگ، چوئنی تسرینگ و جانگ زئی خواهیم دید: در سال ۱۹۶۰ یک گروه چهار نفره از برترین کوهنوردان چین برای صود به اورست اقدام میکنند. در آن زمان با در نظر داشتن امکانات و شرایط حاکم عملی شدن این تصمیم بسیار سخت و دور از انتظار به نظر میرسید. اما با وجود تمام دشواریها و سختیهای پیش رو این گروه موفق به فتح اورست میشوند. در این مسیر کاپیتان تیم جان خود را از دست میدهد و ادامه راه را به فنگ ووژون واگذار کرده و او را به عنوان کاپیتان انتخاب میکند. هرچند که فتح آنها با موفقیت انجام میشود، اما از دست دادن دوربین فیلمبرداری و عکسبرداری موجب میشود که هیچ سندی برای اثبات ادعای این گروه وجود نداشته باشد و آنها هرگز موفق نشدند تا رکورد شکنی خودشان را ثابت کنند. اکنون ده سال از روزهای اوج این تیم ۴ نفره گذشته است و آنها در تمام این سالها احساس سرافکندی میکنند و خودشان را مایه آبروریزی و ننگ کشورشان میدانند. اما ...
فیلم سینمایی جدید «توپ پلاستیکی» به کارگردانی «تامیزهاراسان پاچاموتو»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی هریش کالیان، دینش و سانجانا؛ درباره آنبو مردى جوان و کریکت بازى ماهر است که در مسابقات محلى آماتورى شرکت مى کند، اما به این دلیل که از طبقات اجتماعى پایین است هیچگاه او را به تیم قهرمان مسابقات به نام دوستان صمیمی راه نمى دهند و او هر بار به عنوان بازیکن مهمان دریک تیم بازى مى کند. گتو مردى میانسال و از کریکت بازهاى قدیمى و محبوب است. آنبو عاشق دخترى پرستار به نام دورگا مى شود و آنها مى خواهند با هم بازدواج کنند. آنبو در جریان یک مسابقه شروع به انتقاد از بازی گتو میکند. دوست گتو، راجو این صحبتها را میشنود و به او منتقل میکند. گتو از آنبو دلخور میشود. در روز خواستگاری از دورگا آنبو به بهانهای واهی با خانواده خود همراه نمیشود و به بازی کریکتی میرود که گتو در تیم مقابل او قرار دارد و شکست تحقیرآمیزى را بر گتو وتیمش وارد مى کند. او در روز دیگری برای معرفی خود به خانه دورگا میرود، اما متوجه میشود او دختر گتو است. یاشودا همسر گتو که بی اندازه علاقمند به اوست، در طی ۲۲ سال زندگی با او از علاقه گتو به کریکت به ستوه آمده است. علاقه گتو به کریکت به زندگی و خانواده اش آسیب مالی زیادی زده است. یاشودا وقتی متوجه میشود آنبو نیز مانند همسرش است از او نیز نا امید میشود. در مسابقه بعدى آنبو باز هم موفق به شکست گتو و تیمش مى شود و آنها و دوستانشان با هم درگیر میشوند. دورگا و مادرش یاشودا شاهد این صحنهاند وهر دو به آنها میگویند که ترکشان کنند. آنبو از این که گذاشته نفس و غرورش بالاتر از علاقه اش قرار گیرد پشیمان مى شود و از دورگا عذرخواهى مى کند، اما ...
شبکه چهار سیما
فیلم سینمایی «دیدار» به کارگردانی «بالتاسار کورماکور»، پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ایگیل الافسون، کوکی و پالمی کورماکور آمده است: کریستوفر، پیرمردی که همسر خود را از دست داده است، متوجه ابتلا به نوعی بیماری مغزی میشود. پزشک از او میخواهد تا بیماریش وخیم نشده، کارهای ناتمامش را تمام کند. کریستوفر، زمانی که در لندن دانشجو بوده است، در یک رستوران ژاپنی دختری به نام میکو را میبیند و دلباخته وی میشود. او درس را رها و در رستوران مشغول کار میشود و تلاش میکند زبان ژاپنی و سبک زندگی آنها را با هدف ارتباط با میکو فرا بگیرد. او با دختر ارتباط و ازدواج میکند، اما یک روز ناگهان دختر از آن شهر و رستوران میرود. کریستوفر پس از ۵۰ سال به ژاپن میرود و میکو را که پیرزنی رنجور است پیدا میکند و ...
فیلم سینمایی «خانه خلوت» به کارگردانی «مهدی صباغ زاده»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: ایرجلال الدین مردی میانسال است که در گذشته پاورقی نویس مطبوعات بوده، او در حال حاضر هر چه مینویسد از طرف مطبوعات رد میشود. چون آنها اعتقاد دارند داستانهای او دیگر جذاب نیست. امیر جلال برای زندگی به این کار نیاز دارد، اما هر چه میزند به در بسته میخورد. او به همراه همسر و خواهر زاده همسرش در خانه بزرگ پدری امیر جلال زندگی میکنند و تنها از پس انداز خود استفاده میکنند که آن هم کم کم رو به اتمام است. از طرفی بساز بفروش محل هم به او فشار آورده که خانه پدری را برای برج سازی به او بفروشد که امیرجلال راضی به این کار نیست تا این که ...
زنده یاد عزت الله انتظامی، زنده یاد نیکو خردمند و فاطمه گودرزی در این فیلم سینمایی نقشآفرینی کردهاند.
شبکه تهران سیما
فیلم سینمایی «پرنده قهرمان» به کارگردانی «ریکاردو آرناز»، پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی ادواردز جیمز الماس، ریکو راریگوئز و چیچ مارتین خواهیم دید: کوکو پرندهای است که با پدرش گایو در سیرکی که صاحبش هستند برنامه اجرا میکند ولی کوکو فکر میکند که این برنامهها قدیمی شدهاند و به دنبال اجرای برنامههای جدید است. ولی گایو مخالف است او معتقد است شلی که به آنها تعلق گرفته است ارزش حفظ کردن دارد و پرنده این به نام مارتین که در اجرای برنامه همطراز گایو بوده مدعی این شنل است و میخواهد آن را به دست بیاورد و پرندههایی را فرستاده تا در سیرک گایو کار کنند و این شنل را برایش ببرند ولی کوکو و پدرش ...
انیمیشن سینمایی «دفتر کاراگاهی هنکا و کیویموتکا» به کارگردانی «جارکو فلین»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این انیمیشن درباره دو دوست به نامهای هنکا و ییکا است که هر دو علاقه وافری به کاراگاه شدن دارند. آنها پروندههای زیادی را تا به حال حل کردهاند. هنکا یک تبر خونی در خیابان همراه با یک جوراب شلواری پیدا میکند و ان را به یک قتل نسبت میدهد. انها احتمال میدهند که جوراب شلواری متعلق به یک خانم قد کوتاه باشد و به دنبال او میگردند ولی ...
فیلم سینمایی جدید «کارگر» به کارگردانی «موهان راجا»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران روی آنتن می رود.
در این فیلم با بازی سیواکارتیکیان، فهد فاسیل، نایانتارا، اسنهه، پراکاش راج، ماهش مانجرکار، ساتیش، تامبی رامایا و آر. جی خواهیم دید: آریف و خانواده اش در محله زاغه نشینها زندگی میکنند. پدر آریف نمیتواند کار کند و آریف برای استخدام به یک شرکت معروف میرود و توسط شخصی به نام آدی استخدام میشود و بازاریابی را از او یاد میگیرد. او کم کم تبدیل به یک فروشنده خوب میشود و حقوق خوبی هم میگیرد ولی متوجه میشود که محصولات شرکت سمی هستند و کسانی که از انها استفاده کند در دراز مدت دچار بیماری میشوند. آریف با وجود این که به حقوقش نیاز دارد تصمیم میگیرد که کارگران را از این موضوع آگاه نماید و همگی متحد شوند و از رئیس شرکت بخواهند که محصولات سالم تولید نماید. آدی که خود را با آریف همگام نشان میدهد در حقیقت ...
شبکه نمایش
فیلم سینمایی «داستان شطرنج» به کارگردانی «فیلیپ استولزل»، پنج شنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی الیور ماسوچی، دیتر برنهارت و الیاس گابله آمده است: دکتر جوزف بارتوک، وکیل و صاحب یک دفترخانه رسمی در اتریش به دلیل خطر دستگیری توسط نازیها، که این کشور را به اشغال خود درآوردهاند، میخواهد به همراه همسرش ابتدا به روتردام هلند و از آنجا به خارج از کشور بگریزد، اما پیش از فرار توسط گشتاپو دستگیر میشود. بارتوک دارایی خانواده سلطنتی و کلیسای اتریش را مدیریت میکرد و به همین خاطر فرد مهمی برای نازیها است. گشتاپو بارتوک را به هتلی در وین میبرد و در آنجا از او خواسته میشود محل اختفای داراییها را لو دهد، اما او از این کار امتناع میکند و به همین خاطر نازیها او را در انزوای کامل در اتاق هتل زندانی میکنند. تا این که روزی بارتوک از فرصت هرج و مرج در هتل استفاده میکند و کتابی میدزدد تا بتواند حداقل با آن زندان انفرادی جانکاه خود را قابل تحملتر سازد. کتاب مربوط به شرح بازیهای استادان شطرنج است؛ این کتاب تنها راه بارتوک برای حفظ سلامت ذهن و روانش میشود و او در ذهنش شروع به بازی شطرنج با خودش میکند و ...
فیلم سینمایی «غلاف تمام فلزی» به کارگردانی «استنلی کوبریک»، پنج شنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی متیو موداین، آدام بالدوین، وینسنت دن آفریو، آر لی امی، دوریان هاروود و آرلیس هاوارد؛ درباره عدهای سرباز تازه کار است که برای پیوستن به نیروهای دریایی ایالات متحده آمریکا داوطلب میشوند. آنها باید هشت هفته آموزش سخت و طاقت فرسا را برای پیوستن به نیروی دریایی ایالات متحده و شرکت در جنگ ویتنام پشت سر بگذارند. گروهبان توپخانه هارتمن افسری منظم و بسیار سخت گیر است. هارتمن سعی دارد با تمرینات فشرده جسمی و روحی سربازانش را جوری آموزش بدهد که بتوانند در جنگ زنده بمانند که ...
فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به کارگردانی «سیدمحمدرضا خردمندان»، پنج شنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم داستان پسری نوجوان به نام مرتضی است که بعد از فوت پدرش همراه مادر بیمار و برادر کوچکش زندگی میکند. مادر مرتضی از راه شستن و اتو کردن لباسهای مردم امرار معاش میکند و درگیر بیماری سختی است. مرتضی آرزو دارد فیلمساز شود و قصهای هم برای این کار دارد، اما روزی که برای اجاره دوربین از مادرش پول گرفته، برای گرفتن داروی مادرش به داروخانه هم میرود و میفهمد مادرش داروی گران قیمتی دارد که اگر آن را استفاده نکند، فلج خواهد شد. مرتضی ابتدا فیلمنامه اش را میفروشد و سپس راههای مختلفی همچون بازی کامپیوتری و .. برای کسب پول امتحان میکند که ...
ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین صدیق، سینا رازانی، جلال فاطمی، مهدی قربانی و علیرضا استادی در فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به هنرمندی پرداختهاند.
فیلم سینمایی جدید «دور دست» به کارگردانی «جاش گوردون»، پنج شنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش روی آنتن می رود.
در این فیلم با بازی آنتونی راموس، نیومی اسکات، کریستوفر هیویو، زکری کینتو و ایزی جونز خواهیم دید: یک کاوشگر سیارکها پس از آن که روی سیاره بیگانگان سقوط میکند، در حالی که اکسیژنش رو به اتمام است و موجودات عجیبی به دنبال او هستند، باید خودش را به آن سوی سیاره برساند و به تنها بازمانده دیگر برسد، اما ...
فیلم سینمایی «تونل» به کارگردانی «پل اویی»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی توربورن هار، یلوا فوگلرو و لیزا کارلهد خواهیم دید: استین برگ یک آتشنشان است که همسرش سه سال پیش فوت کرده است. دخترش الیس دوست ندارد که پدرش با اینگرید ازدواج نماید و زمانی که پدرش و اینگرید سعی دارند موضوع را به او بگویند تصمیم میگیرد که با اتوبوس نزد مادر بزرگش برود ولی یک کامیون سوخت در تونل تصادف کرده و تونل بسته شده است و اتوبوس هم و تعدادی ماشین در تونل گیر میافتند. استین برای نجات میرسد و با همکارانش سعی دارد که کمک کند ولی نمیتواند. او متوجه میشود که دخترش در تونل گیر افتاده و برای نجات دوباره وارد تونل میشود و الیس و چند نفر را نجات میدهد و سوار اتوبوس میکند تا از تونل خارج شوند ولی ...
فیلم سینمایی «پست» به کارگردانی «استیون اسپیلبرگ»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش روی آنتن می رود.
داستان این فیلم با بازی مریل استریپ، تام هنکس و سارا پالسون؛ در مورد پنهانکاری است که چهار رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا را تحت تأثیر قرار داد. همه آنان با دروغ و فریب حقایق جنگ ویتنام را وارونه جلوه دادهاند و اکنون مدارک دروغهای آنها در اختیار روزنامهء واشنگتن پست قرار گرفته است. اولین رئیس زن واشینگتن پست، کاترین گراهام و و سردبیر شجاع این روزنامه، بنجامین سی. بردلی میخواهند وارد نبردی بیسابقه بین خبرگزاریها و دولتیها بشوند تا بتوانند اسنادی مربوط به خیانت پنتاگون را افشا کنند، اما ...
فیلم سینمایی «خاکستر سبز» به کارگردانی «ابراهیم حاتمیکیا»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم درباره فردی به نام هادی است که برای فیلمسازی راهی کرواسی میشود. عزیز، دوست هادی در جریان مسافرت او به کرواسی با در اختیار قرار دادن یک نوار کاست، یک قطعه عکس، و یک نیمه پلاک از وی برای یافتن دختری به نام فاطمه کمک میگیرد. هادی به وسیله آشنایی با زنی به نام حنیفه به جستجوی فاطمه میپردازند. در این میان هادی پی به رابطه قبلی عزیز و فاطمه برده و متوجه میشود که آنها قصد ازدواج داشتهاند که این مطلب توسط اصغر دوست مشترک میان عزیز و هادی پنهان میشود. پلیس کرواسی هادی را به علت نداشتن ویزای آن کشور از کرواسی بیرون کرده و ...
زنده یاد آتیلا پسیانی، زلاتا پلشکوا، باربارا بوبولوا، اصغر نقی زاده و بسیرا مینوویچ در فیلم سینمایی «خاکستر سبز» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «گنگستر، پلیس و ابلیس» به کارگردانی «لی وون تائه»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش روی آنتن می رود.
در این فیلم با بازی ما دونگ سئوک، کیم مو یئول، کیم سونگ کیو، کیم گیم ری، پارک بو کیونگ، هیو دونگ وون، سونگ موک یو، چا سون بائه و چوی چول مین خواهیم دید: رئیس یک باند جنایتکار به نام جانگ دونگ سو که از حمله خشونتآمیز یک قاتل زنجیرهای جان سالم به در میبرد. حال او که به دنبال گرفتن انتقام است، تصمیم میگیرد تا برای دستگیری این قاتل زنجیرهای با یک کارآگاه پلیس همکاری کند، اما ...
شبکه افق
فیلم سینمایی جدید «برون مرزی» به کارگردانی «کریسین زوبرت»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی جین گورسود، دوگری اسکات و لرا آبووا خواهید دید: سارا وولف، سرباز سابق نیروهای ویژهی آلمان، به کنسولگری ایالات متحده در فرانکفورت میرود تا کارهای ویزای خود و پسر ششسالهاش را برای مهاجرت به آمریکا انجام دهد. دراینبین جاش ناپدید میشود و مأموران امنیتی ادعا میکنند که او هرگز وارد کنسولگری نشده است. سارا حرف مقامات آمریکایی را نمیپذیرد و با اتکا به مهارتهای نظامی خود، تلاش میکند تا فرزند گمشدهاش را پیدا کند. در ادامه او با کیرا، یک پناهنده بلاروس آشنا میشود که در کنسولگری زندانی شده است. آنها با همکاری یکدیگر راهروهای پیچیدهی ساختمان را میکاوند و در مییابند که در کنسولگری غیر از قاچاق مواد مخدر توطئه مخفیانه دیگری در جریان است. سارا دوباره دستگیر میشود و سعی میکند موضوع را با مقامات ارشد کنسولگری در میان بگذارد؛ اما زمانی که اریک کینچ، رئیس امنیت کنسولگری، تصاویر دوربینهای امنیتی را نشان میدهد ...
فیلم سینمایی «شب» به کارگردانی «رسول صدرعاملی»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
داستان این فیلم سربازی ست که متهمی را به او سپردهاند که از مکانی به یکی از روستاهای مشهد ببرد و او را تحویل دهد تا به حکم او رسیدگی شود. اما وقتی که آنها به مشهد میرسند از آنجا که سرباز نامزد دارد و قرار است به همین زودی ازدواج نماید در ایستگاه قطار به نامزد خود زنگ میزند و آنها از قطار جا میمانند و مجبور میشوند که به سمت ترمینال رفته و با اتوبوس راهی مقصد مورد نظر شوند. به دلیل وضعیت نامناسب هوا به این نتیجه میرسند به شهر بر گردند تا شب را در مسافرخانهای به سر کنند. میانههای شب سرباز حالش بد میشود و او را به دکتر میبرند و از آنجا که دستان این دو نفر با دستبند به هم وصل است و متهم هم در زمینه پزشکی دارای ادعاست! در بیمارستان آنقدر صحبت میکند که دکتر از معاینه بیمار منصرف میشود. صاحب مسافرخانه که همراه آنهاست سرباز را راضی میکند تا دستبند او را باز کند و به دست خودش ببند؛ و همین اقدام موجب رهایی متهم میشود، اما ...
زنده یاد عزت الله انتظامی، زنده یاد خسرو شکیبایی و امین حیایی در فیلم سینمایی «شب» هنرنمایی کردهاند.
شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «سفر بزرگ ۱» به کارگردانی «واسیلی راوینسکی و ناتالیا نیلووا»، پنج شنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک روی آنتن می رود.
در این انیمیشن خواهید دید: یک لکلک در حال حمل یک بچه پاندا است. او به اشتباه پاندا را مقابل خانهی خرسی قرار میدهد. پس از این ماجرا خرس تلاش میکند تا این بچه پاندا را به زادگاه اصلیاش منتقل کند. اسکار که خرگوشی دستوپاچلفتی است، سعی میکند با خرس همراه شود؛ اما خرس که میداند او را دچار مشکل میکند، نمیپذیرد. بالاخره با سماجت وارد قایق میشود و، چون گریه بچهپاندا را قطع میکند، اجازه پیدا میکند همراه او بیاید. در این راه با حیوانات دیگری نیز برخورد میکنند که هرکدام نقطه ضعفی دارند. یک پلیکان که کسی به حرفهایش گوش نمیدهد، گرگی که خیلی ترسوست و ببری که دوستی ندارد، آنها در این مسیر با هم همراه میشوند و ...
انیمیشن سینمایی «گربه چکمه پوش» به کارگردانی «کریس میلر»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش می شود.
در این انیمیشن خواهید دید: پس از آن که طوفانی وحشتناک خانه یک تنبل تروفرز به نام لورا و خانواده اش را خراب میکند، آنها با کامیون اغذیه قدیمی خود به شهر مهاجرت میکنند به این امید که به درآمد خوبی برسند. لورا خرس تنبلی است که بر خلاف تنبلها بسیار چابک و پرتحرک است او در رستوران خانگیشان در کنار مادری هنرمند که به خاطرات و کتابچه اجدادیشان بسیار وابسته است، پدری مهربان با درایت، چابک و عاشق زندگی و برادری مهربان، رستورانی را در دهکده کوچکشان اداره میکنند. آنها در یک شب طوفانی، خانه، رستوران و کلا همه چیز خود را از دست میدهند از آنجا که طوفان کل دهکده را نیز نابود کرده؛ خانواده مجبور به مهاجرت به شهر میشوند. آنها در کنار خیابان و داخل کامیونشان رستوران خود را دایر میکنند، اما برخلاف روستا، مردم شهر حوصله انتظار طولانی برای آماده شدن غذا را ندارند، رقیب آنها رستوران بزرگی متعلق به یک یوزپلنگ به نام داتی پیس است که شعارش سرعت و انرژی است و در کسر ثانیه سفارش مشتری را آماده میکند. لورا با دیدن موفقیت داتی برای آن که به طرز آماده کردن غذایشان پی ببرد مخفیانه وارد آشپزخانه رستوران شده و ...
شبکه امید
فیلم سینمایی جدید «دختری به نام ویلو» به کارگردانی «مایک مرزوک»، پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید روی آنتن می رود.
این فیلم با بازی اوا پچ، کورا تروبه و آنا فون زلد؛ درباره ویلو دختر نوجوانی است که به اتفاق پدرش به تازگی در خانه جدید خود در کنار یک جنگل مستقر شدهاند. آنها با دیدن یک روباه و نهایتا ورود به یک کلبه جنگلی مرموز و پیرمرد کاغذی که از صندوقچه قدیمی بیرون میآید متوجه میشود مثل عمه بزرگش آلوینا یک محافظ درختان است و حالا باید سه دختر دیگر که نمادهایی از آب و باد و خاک هستند را بیاید تا ...
فیلم سینمایی «لویی» به کارگردانی «داوید مورو»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.
در این فیلم با بازی ژرار دارمون، لو لامبرشت و لئو لورلاک خواهیم دید: خواهر و برادری نوجوان با نامهای اینس و الکس، یک شیر با نام لویی را، که توله قاچاق شدهای است پیدا میکنند این توله شیر از فرودگاه فرار میکند و در خانه آنها پناه میگیرد، آنها تصمیم میگیرند که او را نجات دهند. مادر خانواده دو سالی است که فوت کرده و پدر آنها با خانم دیگری ازدواج کرده است ولی پدر به دلیل شغلی که دارد همیشه در سفر است و این خانم وظیفه مراقبت از فرزندان را بر عهده دارد. الکس نوجوان پسر درگیر فضای مجازی است و متاسفانه با شوخیهای بی موردی که با خواهرش میکند او را سوژه فیلمهای کوتاه خود میکند تا لایک بگیرد. دختر نوجوان هم با غم از دست دادن مادرش کنار نیامده و نمیتواند نامادری جدیدش را بپذیرد. در جریان نجات توله شیر، دختر نوجوان تصمیم میگرد که پیش پدربزرگش برود که ...
شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
فیلم سینمایی «میناماتا» به کارگردانی «اندرو لویتاس»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی آکیکو ایواسه، جانی دپ، کاترین جنکینز و بیل نای آمده است: یوجین عکاس کهنه کاری است که در مجله کار میکند به علت بی مسئولیتی از کار معلق میشود ولی وقتی یک گروه از ژاپن به دیدار او میآیند تا در فیلمی تبلیغاتی شرکت کند، مترجم تیم که زنی ژاپنی است از او میخواهد که به او کمک کند تا بتوانند یک شرکت صنعتی بزرگ ژاپن را که با آلوده کردن آبهای ساحلی به جیوه، باعث بروز بیماری سخت و ناشناختهای در ساکنان روستایی به نام (میناماتا) شده را به جراید کشانده و افکار عمومی را متوجه فاجعه میناماتا کنند ...
شبکه فراتر (۴k)
فیلم سینمایی «گاندی» به کارگردانی «ریچارد آتن برو»، پنج شنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر روی آنتن می رود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی بن کینگزلی و روهینی هاتانگادی آمده است: در سال ۱۸۹۳ ماهاتما گاندی سوار یک قطار درجه یک میشود ولی متصدی قطار او را با تحقیر از قطار به بیرون پرت میکند، چون یک هندی حق ندارد کنار انگلیسیها و اشراف سوار قطار درجه یک شود. او پس از مشاهده این تبعیض و تحقیر تصمیم میگیرد یک کمپین اعتراضی علیه تبعیض شکل دهد. اما همین موضوع پایه اعتراضات گسترده او و طرفدارانش علیه استعمار انگلستان در هند میشود. گاندی مردم هندوستان رو علیه استعمار انگلستان متحد میکند تا در نهایت هند را به استقلال برساند و ...
فیلم سینمایی «منصور» به کارگردانی «سیاوش سرمدی»، جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر روی آنتن می رود.
این فیلم درباره شهید ستاری است که با جدیت به دنبال هواپیماهای جنگی است تا بتواند رزمندهها را تجهیز کند. در ابتدا آنها با کارخانه ساخت هواپیما همکاری میکردند و صرفاً قطعات وارد شده از خارج از کشور را مونتاژ میکردند. اما این کارخانه با کارشکنیهایش باعث کند شدن و حتی توقف کار آنها و نرسیدن هواپیماها به خلبانان ارتش شده بود. تیمسار ستاری و تیمش ابتدا برای وارد کردن چند هواپیمای جنگی اقدام کردند که بخاطر حمله آمریکاییها به هواپیماها و بمباران آنها، با شکست مواجه شد. تیمسار ستاری به تیمش دستور داد که با داشتهها و دانش خودشان قطعات مورد نیاز هواپیماها را در یکی از سولههای ارتش، تولید کنند که ...
محسن قصابیان، مهدی کوشکی، جواد هاشمی، حمیدرضا نعیمی، علیرضا زمانی نسب، قاسم زارع و لیندا کیانی در فیلم سینمایی «منصور» بازی کردهاند.