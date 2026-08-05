بازگشت جام باشگاههای فوتسال آسیا به تقویم AFC
کنفدراسیون فوتبال آسیا از زمان برگزاری جام باشگاههای فوتسال آسیا خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، و به نقل از رسانه رسمی فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامهای به فدراسیون فوتبال زمان برگزاری رقابتهای جام باشگاههای فوتسال آسیا را اعلام کرد. بر این اساس، مسابقات از ۶ تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۷ (۱۵ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۶) به صورت متمرکز و در دو گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد.
در این دوره، قهرمان لیگهای کشورهای افغانستان، اندونزی، ایران، عراق، ژاپن، تایلند، ازبکستان و ویتنام که بر اساس ردهبندی جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶ سهمیه حضور را به دست آوردهاند، به رقابت خواهند پرداخت. میزبان مسابقات هنوز از سوی AFC معرفی نشده است.