به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، و به نقل از رسانه رسمی فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال زمان برگزاری رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتسال آسیا را اعلام کرد. بر این اساس، مسابقات از ۶ تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۷ (۱۵ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۶) به صورت متمرکز و در دو گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد.

در این دوره، قهرمان لیگ‌های کشور‌های افغانستان، اندونزی، ایران، عراق، ژاپن، تایلند، ازبکستان و ویتنام که بر اساس رده‌بندی جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ سهمیه حضور را به دست آورده‌اند، به رقابت خواهند پرداخت. میزبان مسابقات هنوز از سوی AFC معرفی نشده است.