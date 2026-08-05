به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اعزام بیش از ۱۲ هزار زائر اربعین حسینی از ابتدای اجرای طرح اربعین به پایانه مرزی مهران خبر داد.

ارسلان شکری اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون، ۱۲ هزار زائر با انجام ۴۹۷ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان به پایانه مرزی مهران اعزام شده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به بازگشت زائران، تمهیدات لازم برای تأمین ناوگان پیش‌بینی شده و ناوگان مورد نیاز برای پاسخگویی به تقاضای زائران برگشتی از پایانه‌های مرزی مهران و تمرچین در اماکن مدنظر مستقر است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان تا پایان اجرای طرح اربعین به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی و جابه‌جایی زائران بوده و هیچ‌گونه نگرانی از بابت تأمین وسیله نقلیه وجود ندارد.