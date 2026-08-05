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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از اعزام بیش از ۱۲ هزار زائر اربعین حسینی از ابتدای اجرای طرح اربعین به پایانه مرزی مهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از اعزام بیش از ۱۲ هزار زائر اربعین حسینی از ابتدای اجرای طرح اربعین به پایانه مرزی مهران خبر داد.
ارسلان شکری اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون، ۱۲ هزار زائر با انجام ۴۹۷ سفر توسط ناوگان حملونقل عمومی استان به پایانه مرزی مهران اعزام شدهاند.
وی ادامه داد: با توجه به بازگشت زائران، تمهیدات لازم برای تأمین ناوگان پیشبینی شده و ناوگان مورد نیاز برای پاسخگویی به تقاضای زائران برگشتی از پایانههای مرزی مهران و تمرچین در اماکن مدنظر مستقر است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: ناوگان حملونقل عمومی استان تا پایان اجرای طرح اربعین بهصورت شبانهروزی آماده خدمترسانی و جابهجایی زائران بوده و هیچگونه نگرانی از بابت تأمین وسیله نقلیه وجود ندارد.