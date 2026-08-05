کشف محموله ۱۰۰ میلیارد ریالی مکمل سوخت قاچاق در لرستان
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان؛ مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان موفق به کشف ۶ هزار و ۸۸۸ عدد مکمل سوخت خارجی قاچاق (اکتان) به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
اظهار داشت:جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی حین کنترل خودروهای عبوری، به یکدستگاه کامیونت مشکوک، با هماهنگی قضایی، خودرو متوقف و مورد بازرسی دقیق قرار گرفت.
سرهنگ فرهاد ابدال چگنی افزود: در بازرسیهای انجام شده، بیش از ۶ هزار و ۸۸۸ عدد مکمل سوخت خارجی فاقد مجوز از نوع اکتان کشف، که در پی این عملیات، خودروی مذکور توقیف و راننده آن جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
سرهنگ ابدال چگنی با اشاره به اینکه برآورد کارشناسان از ارزش ریالی مکملهای سوخت کشف شده، بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال است تصریح کرد: پلیس با قاطعیت و با برخورد قانونی تمامعیار، با هرگونه تلاش برای قاچاق سوخت، توزیع خارج از شبکه و افرادی که با تاراج سرمایههای کشور، اقتصاد ملی را هدف قرار میدهند، برخورد خواهد کرد.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان در پایان خاطرنشان کردند که هموطنان عزیز میتوانند جهت مبارزه با جرم، هرگونه گزارش یا اطلاعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز، جرائم گمرکی، قاچاق فرآوردههای نفتی، اخلال در نظام اقتصادی، زمینخواری، فرار مالیاتی، رشوهخواری و تخلفات بازار سرمایه را از سراسر کشور از طریق شماره ۳۰۱۰۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی ارسال نمایند.