هشدار عزیزی به آمریکا:دور نیست زمانی که از منطقه اخراج شوید
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خطاب به آمریکا تصریح کرد: دور نیست روزی که نه تنها از منطقه، بلکه از تمام کشورهایی که امروز میزبان پایگاههای تروریستی شما هستند، اخراج شوید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خطاب به آمریکایی ها نوشت:
دور نیست روزی که نه تنها از منطقه، بلکه از تمام کشورهایی که امروز میزبان پایگاههای تروریستی شما هستند، اخراج شوید. آن روز روزی است که مجبورید همه سرمایه پایگاههایتان را برای تامین امنیت در خاک خودتان هزینه کنید.