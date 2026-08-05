هشدار عزیزی به آمریکا:دور نیست زمانی که از منطقه اخراج شوید

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خطاب به آمریکا تصریح کرد: دور نیست روزی که نه تنها از منطقه، بلکه از تمام کشور‌هایی که امروز میزبان پایگاه‌های تروریستی شما هستند، اخراج شوید.