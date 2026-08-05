به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، عزیز نوروزی در بازدید از مزارع پرورش ماهیان سردآبی مراغه افزود: در سال گذشته مجموع تولیدات آبزی‌پروری استان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تُن رسید که معادل حدود ۲ درصد از کل تولیدات آبزی‌پروری کشور است.

وی ادامه داد: این میزان تولید در بیش از ۶۵۰ واحد پرورش آبزیان در استان انجام می‌شود که نقش مهمی در اشتغال، توسعه اقتصادی مناطق روستایی و تأمین پروتئین سالم مورد نیاز جامعه دارند.

سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان استان با بیان اینکه سرانه مصرف آبزیان در آذربایجان شرقی ۸.۹ کیلوگرم است اظهار کرد: از مجموع تولیدات استان، حدود هشت هزار تُن مربوط به ماهیان سردآبی و سه هزار و ۵۰۰ تُن مربوط به ماهیان گرم‌آبی است و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید، توسعه مزارع نوین، بهبود بهره‌وری و ارتقای سرانه مصرف آبزیان در دستور کار مدیریت شیلات استان قرار دارد.

نوروزی خاطرنشان کرد: مراغه به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید ماهیان سردآبی در آذربایجان شرقی، از ظرفیت‌های قابل توجهی در توسعه صنعت شیلات برخوردار است و نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تأمین امنیت غذایی استان ایفا می‌کند.