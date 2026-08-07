ستاد پدافند غیرعامل استان با محوریت بررسی چالش‌های زیرساختی و آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه برگزار و بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای مدیریت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرکرد و ساماندهی سایت‌های اسکان اضطراری تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اعضای ستاد با بیان این که در حال حاضر حجم ورودی فاضلاب به این تصفیه‌خانه از ظرفیت طراحی‌شده فراتر رفته است که این مسئله، مخاطرات زیست‌محیطی و پایداری عملکرد این مرکز در شرایط اضطراری را با چالش مواجه کرده است؛ بر تدوین یک برنامه عملیاتی برای مدیریت بار ورودی و پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی تأکید کردند.

موضوع زیرساخت‌های اسکان اضطراری در استان نیز مورد بحث قرار گرفت. با توجه به اهمیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بحران‌های احتمالی، مقرر شد مکان‌یابی و تجهیز سایت‌های اسکان اضطراری با رعایت استانداردهای پدافندی و دسترسی‌های ایمن، در اولویت برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ، از دستگاه‌های متولی خواست تا گزارش پیشرفت طرح‌های پیشنهادی برای تصفیه‌خانه فاضلاب شهرکرد و وضعیت آمادگی سایت‌های اسکان را به صورت زمان‌بندی‌شده به دبیرخانه ستاد پدافند غیرعامل ارایه دهند.

مردانی گفت: پدافند غیرعامل دیگر یک تکلیف اداری یا صرفاً اجرای دستورالعمل‌ها نیست، بلکه یک فرآیند مدیریت هوشمند و حکمرانی است که هدف اصلی آن ارتقای تاب‌آوری، کاهش خسارات و تقویت آمادگی پیش‌بینانه در برابر تهدیدات است.