مردمی که درس آزادگی را از سرور و سالار شهیدان آموخته اند، در تجمع شبانه، گرد هم آمدند تا با گرامیداشت اربعین حسینی، یکصدا و متحد، فریاد "هیهات منا الذله" سر دهند و بر پیمان استوار خود با آرمان های امام حسین (ع) در مسیر مقاومت تأکید کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مردمی که درس آزادگی را از سرور و سالار شهیدان آموخته اند، در تجمع شبانه، گرد هم آمدند تا با گرامیداشت اربعین حسینی، یکصدا و متحد، فریاد "هیهات منا الذله" سر دهند و بر پیمان استوار خود با آرمان های امام حسین (ع) در مسیر مقاومت تأکید کنند.