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۳۰۰ داوطلب سلول بنیادی از طریق خون محیطی تاکنون در قالب طرح ملی سپاس در خراسان جنوبی ثبت نام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فنی ادارهکل انتقال خون خراسان جنوبی با بیان این مطلب گفت: این فرآیند نوین برخلاف روشهای قدیمی، فاقد عوارض جراحی مغز استخوان بوده و گامی حیاتی در درمان بیماران مبتلا به سرطان و اختلالات خونی محسوب میشود.
حسنی با اشاره به اینکه طرح ملی سپاس در سراسر کشور در حال اجراست و در مرکز انتقال خون بیرجند نیز با استقبال مواجه شده است، افزود: دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن و حداکثر ۵۵ سال و داشتن سابقه حداقل یکبار اهدای خون است از شرایط ثبتنام است و داوطلبان پس از ثبتنام یک نمونه خون برای انجام آزمایشهای اولیه تعیین سازگاری بافتی HLA سطحی به ستاد مرکزی ارسال میشود و در صورت وجود همخوانی اولیه با بیمار نیازمند پیوند، داوطلب برای انجام آزمایشهای تکمیلی و اهدای نهایی سلول بنیادی فراخوانده میشود.
وی با بیان اینکه این طرح مزایای قابل توجهی نسبت به روشهای سنتی اهدای مغز استخوان دارد، گفت: مهمترین این مزایا عدم نیاز به جراحی و انجام فرآیند اهدای سلول مشابه اهدای خون کامل یا پلاکت است.