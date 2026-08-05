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نائب رئیس ارشد اتاق مشترک بازرگانی و صنایع پاکستان و افغانستان اعلام کرد: ادامه انسداد تجارت میان دو کشور طی ۱۰ ماه گذشته، حدود یک میلیارد دلار به صادرکنندگان پاکستانی خسارت وارد کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلامآباد، «ضیاءالحق سرحدی» نایب رئیس ارشد اتاق مشترک بازرگانی و صنایع پاکستان و افغانستان (PAJCCI) با انتشار بیانیهای اعلام کرد: پیش از ایجاد محدودیتهای تجاری، صادرات سالانه پاکستان به افغانستان حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و صادرات افغانستان به پاکستان حدود ۸۰۰ میلیون دلار بود.
وی افزود: در نتیجه این محدودیتها، صادرکنندگان افغان طی ۱۰ ماه گذشته حدود ۵۳۳ میلیون دلار زیان دیدهاند.
سرحدی همچنین اظهار داشت: صادرات سالانه کالاهای پاکستانی به کشورهای آسیای مرکزی از مسیر افغانستان حدود ۸۰۰ میلیون دلار برآورد میشود و توقف تجارت ترانزیتی از این مسیر، تاکنون حدود ۲۲۵ میلیون دلار به صادرکنندگان پاکستانی خسارت وارد کرده است.
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی پاکستان و افغانستان با هشدار درباره پیامدهای اقتصادی این وضعیت گفت: تعطیلی تجارت میان دو کشور به بیکاری هزاران نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر شده و افزایش بیکاری نیز آثار منفی بر اوضاع امنیتی و نظم عمومی، به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا و مناطق ادغامشده این استان، بر جای گذاشته است.
وی خواستار رفع موانع تجاری و ازسرگیری هرچه سریعتر مبادلات و ترانزیت کالا میان پاکستان و افغانستان شد.