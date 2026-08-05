با تلاش پلیس ، سارقان اموال عمومی و شخصی در استان سمنان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری سارق سابقه دار مغازه خبر داد و گفت : در پی شکایت تعدادی از کسبه شهرستان دامغان مبنی بر سرقت از مغازه آنان؛ پلیس سارق سابقه دار را با اعتراف به ۱۷ فقره سرقت دستگیر کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار هم از دستگیری ۷ سارق و اعتراف آن‌ها به ۲۰ فقره انواع سرقت خبر داد و گفت : متهمان در تحقیقات فنی ماموران تجسس کلانتری به ۲۰ فقره انواع سرقت سیم و کابل برق و ساختمان‌های نیمه کاره اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری سارق غیر بومی با اعتراف به ۶ فقره سرقت احشام خبر داد و گفت : متهم حین سرقت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد .

سرهنگ شائینی از تمامی دامداران خواست ضمن توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های انتظامی در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعا از طریق سامانه تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی استان سمنان نیز از دستگیری سارق سابقه‌دار اقامتگاه خصوصی با اقرار به ۲۵ فقره سرقت در شاهرود خبر داد و افزود: از سارق یک دستگاه وانت هم که ۵ سال پیش سرقت کرده بود و با نصب پلاک جعلی در شهر تردد می‌کرد، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهدیشهر هم گفت: در جریان گشت‌زنی‌های هدفمند شبانه پلیس، ۲ نفر از سارقان سابقه‌دار شهر دستگیر و یک دستگاه خودروی سرقتی پراید از آنها کشف شد.

این سارقان وقتی دستگیر شدند که اطراف یک دستگاه خودرو مزدا ۳ پرسه می زدند و قصد سرقت محتویات آن را داشتند.