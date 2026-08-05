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شبکههای سه و ورزش سیما امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد، سه دیدار دوستانه فوتبال میان تیمهای مطرح اروپایی را بهصورت زنده برای مخاطبان پخش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش سیما از ساعت ۱۴:۳۰ دیدار دوستانه تیمهای میلان و اینتر را روی آنتن میبرد.
گزارش این مسابقه را حسین رضایی بر عهده دارد. این شبکه همچنین از ساعت ۲۲، رقابت آرسنال و رئال بتیس را بهصورت مستقیم پخش میکند که سعید زلفی آن را گزارش خواهد کرد.
در ادامه پوشش دیدارهای دوستانه فوتبال در فصل ۲۰۲۶، شبکه سه نیز بازی چلسی و یوونتوس را امروز ساعت ۱۵ در قالب برنامه «گزارش ورزشی» بهصورت زنده پخش میکند. این مسابقه در ورزشگاه استمفورد بریج برگزار خواهد شد.
بررسی عملکرد دو تیم شهر میلان در ۱۰ بازی گذشته نشان میدهد میلان ۱۴ گل به ثمر رسانده و ۱۳ گل دریافت کرده است؛ این در حالی است که اینتر با ۲۲ گل زده و ۱۰ گل خورده، آمار بهتری ثبت کرده است.
آرسنال نیز در ۱۰ دیدار قبلی خود ۱۶ گل زده و ۶ گل دریافت کرده و رئال بتیس با ۲۳ گل زده و ۷ گل خورده، عملکرد هجومی بهتری داشته است.
دیدارهای دوستانه پیشفصل، فرصت مناسبی برای مربیان است تا میزان آمادگی جسمانی بازیکنان، هماهنگی تیمی و ترکیب نهایی تیم خود را برای آغاز فصل جدید ارزیابی کنند.