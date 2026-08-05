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بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال برای تقویت شبکه و توسعه زیرساختهای برق در شهرستان برخوار هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور برق شهرستان برخوار گفت: امسال ۱۲ ترانس تقویت شبکه برق با بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال هزینه در شهرستان برخوار نصب شده است.
محمد رضا معینی افزود: همچنین با مشارکت شهرداری خورزوق مرحله دوم شبکه روشنایی بلوار علامه طباطبایی با بیش از ۴۰ میلیارد ریال هزینه اجرا شد و به بهرهبرداری رسید.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه نیروگاههای خورشیدی گفت: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت ناترازی برق، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و حفاظت از محیط زیست است و با تولید برق در ساعات اوج مصرف، نقش مهمی در پایداری شبکه، کاهش خاموشیها و تأمین برق پایدار ایفا میکنند.