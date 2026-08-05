مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری از موافقت کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی با ساخت نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی نقنه در شهرستان بروجن، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحالل و بختیاری ، محسن کریمی گفت: جلسه کارگروه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای بررسی پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی نقنه در شهرستان بروجن که در حال حاضر بزرگتربن نیروگاه خورشیدی استان محسوب می‌شود برگزار شد.

وی گفت: در این نشست که با حضور کارشناسان حفاظت محیط‌زیست استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شد، گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

کریمی افزود: نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر جزو اولویت‌های اول سازمان حفاظت محیط‌زیست است و برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار آلاینده‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست تسهیل‌گری ویژه‌ای برای توسعه طرح‌های نیروگاه خورشیدی دارد و تمام ظرفیت خود را برای حمایت از این گونه طرح‌ها و اجرای هر چه سریعتر آنها بکار خواهد گرفت.

وی گفت: پس از طرح دیدگاه‌ها و ارائه نظرات کارشناسی، در چارچوب آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه‌های مشمول، با احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی نقنه موافقت شد.