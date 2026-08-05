فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان بهارستان با تأکید بر توانمندی نیروهای مسلح ایران در اجرای عملیات‌های پیچیده و غافلگیرانه، اظهار داشت هیچ نقطه امنی برای نظامیان آمریکایی در خاورمیانه وجود ندارد و تردید در تصمیمات دشمن، نشانی از پذیرش شکست نظامی آن‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان بهارستان با بیان اینکه «هیچ نقطه امنی برای نظامیان آمریکایی در خاورمیانه وجود ندارد»، گفت: نوسان در تصمیمات و تردید‌های دشمن نشان می‌دهد که شکست در میدان نظامی را پذیرفته است.

سرهنگ شیبانی افزود: دشمن اکنون تلاش دارد با ایجاد ناامیدی، تأثیرگذاری بر امنیت روانی جامعه و ایجاد اختلاف میان مردم، اهداف خود را دنبال کند. از این رو حفظ وحدت، صبر و اعتماد به مسئولان ضروری است و نباید پیام ضعف به دشمن منتقل شود.

وی همچنین مدعی شد که حملات پیش‌دستانه و غافلگیرانه نیرو‌های مسلح ایران با دقت و پیچیدگی بالا انجام می‌شود و به همین دلیل هیچ نقطه امنی برای نظامیان آمریکایی در منطقه وجود ندارد.

فرمانده سپاه بهارستان در پایان با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه، اظهار کرد: این برنامه‌ها تا زمانی که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید باشد، ادامه خواهد داشت