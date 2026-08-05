سرپرست معاونت روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق جامعه کارگری، بر نظارت دقیق شهرداری بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمد ذاکر شیخ‌زاده گفت: طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی مکلف‌اند امور خدماتی و پشتیبانی خود را تنها به شرکت‌های دارای رتبه‌بندی و طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار کنند.

وی با استناد به ماده ۱۳ قانون کار مبنی بر مسئولیت تضامنی کارفرما در قبال مطالبات کارگران پیمانکاری، خاطرنشان کرد: شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی، در برابر تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا یا پرداخت نشدن حق بیمه کارگران شاغل در طرح‌های خدماتی، مسئولیت تضامنی دارد و باید پیش از انعقاد هرگونه قرارداد، صلاحیت فنی و مالی پیمانکاران را احراز کند.

سرپرست معاونت روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: مقرر شد با تشکیل کارگروه نظارتی مشترک، وضعیت پرداخت‌های معوق و رعایت استاندارد‌های ایمنی محیط کار در طرح‌های شهرداری به‌صورت دوره‌ای ارزیابی شود تا دغدغه‌های معیشتی و رفاهی نیرو‌های خدماتی و تنظیف به حداقل برسد.