با پایان مراسم باشکوه اربعین حسینی، موج بازگشت زائرین از استان‌های مختلف ایران به شهر‌های خود آغاز شده است؛ زائرانی که روز‌ها در مسیر عشق و ارادت، راهی کربلای معلی شدند و اکنون با دلی آرام و خاطراتی ماندگار، به آغوش خانواده‌هایشان بازمی‌گردند.

موج بازگشت زوار حسینی و خدمات رسانی کردستانی ها موج بازگشت زوار حسینی و خدمات رسانی کردستانی ها موج بازگشت زوار حسینی و خدمات رسانی کردستانی ها موج بازگشت زوار حسینی و خدمات رسانی کردستانی ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با پایان مراسم باشکوه اربعین حسینی، موج بازگشت زائرین از استان‌های مختلف ایران به شهر‌های خود آغاز شده است؛ زائرانی که روز‌ها در مسیر عشق و ارادت، راهی کربلای معلی شدند و اکنو خاطراتی ماندگار از مهمان نوازی مردم کردستان، به آغوش خانواده‌هایشان بازمی‌گردند.