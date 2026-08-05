استاندار آذربایجان غربی و مدیران استانداری درملاقات مردمی، به مسائل و مشکلات تعدادی از مراجعان رسیدگی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ملاقات مردمی استاندار و مدیران استانداری بااقشار مختلف جامعه روز چهارشنبه برگزار شد.

دراین ملاقات، شهروندان مسائل و مشکلات خودرا بصورت مستقیم با استاندار آذربایجان غربی درمیان گذاشتند ورحمانی دستور های لازم را برای بررسی فوری، پیگیری دقیق وحل مسئولانه موضوعات مطرح شده راصادر کرد.

ملاقات مردمی استاندار آذربایجان غربی بصورت منظم وهفتگی وبه دوراز تشریفات، هرهفته روز‌های چهارشنبه ازساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود.