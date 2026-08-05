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مرمت و بهسازی آب انبار تاریخی آهنگران در بافت قدیمی شهر سرایان خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت حفظ و احیای ابنیه تاریخی استان گفت: آبانبار آهنگران که از یادگارهای ارزشمند دوره صفویه در قلب بافت تاریخی شهر سرایان محسوب میشود، در دستور کار مرمت و ساماندهی قرار گرفته است.
شریعتیمنش با تأکید بر تخصیص اعتبارات لازم برای این طرح افزود: با پیگیریهای انجام شده، ۲۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای مرمت، بازسازی و بهسازی این اثر اختصاص یافته است.
وی اجرای آجرفرش کف، مرمت و استحکامبخشی جداره و همچنین بهسازی محیط پیرامونی آبانبار را از جمله جزئیات فنی این طرح عنوان کرد.
شریعتی منش با اشاره به جایگاه ویژه شهر سرایان در معماری ایران افزود: شهر سرایان به دلیل دارا بودن بیشترین تعداد آب انبار فعال در استان، جایگاه ویژهای در فرهنگ و معماری کویری دارد.