به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت حفظ و احیای ابنیه تاریخی استان گفت: آب‌انبار آهنگران که از یادگار‌های ارزشمند دوره صفویه در قلب بافت تاریخی شهر سرایان محسوب می‌شود، در دستور کار مرمت و ساماندهی قرار گرفته است.

شریعتی‌منش با تأکید بر تخصیص اعتبارات لازم برای این طرح افزود: با پیگیری‌های انجام شده، ۲۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای مرمت، بازسازی و بهسازی این اثر اختصاص یافته است.

وی اجرای آجرفرش کف، مرمت و استحکام‌بخشی جداره و همچنین بهسازی محیط پیرامونی آب‌انبار را از جمله جزئیات فنی این طرح عنوان کرد.

شریعتی منش با اشاره به جایگاه ویژه شهر سرایان در معماری ایران افزود: شهر سرایان به دلیل دارا بودن بیشترین تعداد آب انبار فعال در استان، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و معماری کویری دارد.