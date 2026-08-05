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دبیر ستاد اجرایی مرکزی اربعین دانشگاهیان گفت: موکبهای فرهنگی دانشجویان در اربعین به شبکهای اثرگذار در جهان اسلام تبدیل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید روح الله فضلی دبیر ستاد اجرایی مرکزی اربعین دانشگاهیان با اشاره به گستردگی فعالیتهای کمیته فرهنگی اربعین دانشگاهیان افزود: موکبهای مرزی در حوزههای مختلف از جمله خدمات اجتماعی، درمانی، فرهنگی، پذیرایی و اسکان به زائران و عموم مردم خدمترسانی کردهاند.
فضلی با بیان اینکه در نجف، طریق الحسین و کربلا نیز موکبهای متعددی در حوزه خدمات فرهنگی و اجتماعی فعال بودهاند، افزود: حدود ۱۰ موکب فرهنگی خاص و ۴ موکب بینالمللی نیز در این مسیر فعالیت داشتهاند که نقش مهمی در کارهای رسانهای و فرهنگی در سطح بینالملل ایفا کردهاند.
دبیر ستاد اجرایی مرکزی اربعین دانشگاهیان با اشاره به حضور خادمان و فعالان فرهنگی از کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، مکزیک و برخی کشورهای آفریقایی، گفت: این ظرفیت موجب شکلگیری یک شبکه ارتباطی مناسب میان جوانان و فعالان فرهنگی و رسانهای جهان اسلام شده است.
وی ادامه داد: کمیته فرهنگی اربعین نزدیک به ۱۲ سال است که در حوزه بینالملل فعالیت میکند و در چهار سال اخیر این فعالیتها به صورت ویژهتری دنبال شده و شمار مهمانان بینالمللی افزایش یافته است.
آقای فضلی همچنین با تأکید بر اینکه فضای موکبهای بینالملل بیشتر گفتمانی و پژوهشی است تا صرفاً خدماتی، اظهار کرد: در این فضا زمینه برای هماندیشی، تبادل نظر و کارهای تحقیقاتی فراهم شده است.
دبیر ستاد اجرایی مرکزی اربعین دانشگاهیان با اشاره به فعالیت پژوهشکده اربعین گفت: در این مجموعه چندین جلد کتاب در حوزه اربعین تألیف شده و کارهای پژوهشی و نظرسنجیهای مختلفی نیز برای ستاد مرکزی اربعین انجام شده است.
فضلی نقش دانشگاهیان را در این مسیر مهم دانست و افزود: اعضای هیئت علمی، دانشجویان نخبه و کارکنان دانشگاه در موکبها بهعنوان خادم فعالیت میکنند و این موضوع فضای صمیمی و آموزندهای برای دانشجویان ایجاد کرده است.
وی همچنین از برگزاری دورههای آموزشی خادمی پیش از حضور در اربعین خبر داد و گفت: دورههایی مانند «سراج نور» و برنامههای معرفتی برای آمادهسازی دانشجویان برگزار میشود.
دبیر ستاد اجرایی مرکزی اربعین دانشگاهیان در ادامه به حفظ ارتباط با دانشجویان ادوار و فارغالتحصیلان اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰ تا ۱۲ موکب توسط دانشجویان ادوار اداره میشود و برخی از این مجموعهها سابقهای بیش از ۲۰ سال دارند.
وی افزود: در طول سال نیز برنامههای مختلف فرهنگی از جمله سوگواره اربعین، اردوهای دانشجویی، راهیان نور، اردوهای زیارتی، علمی و پژوهشی برگزار میشود تا این شبکه فرهنگی زنده و فعال بماند.
فضلی همچنین با اشاره به امکان ارائه پایاننامه در حوزه اربعین برای دانشجویان گفت: آثار پژوهشی و مجلدهای ارزشمندی در این زمینه تولید شده است.
وی در پایان با ابراز دغدغه نسبت به افزایش حضور دانشجویان در مراسم اربعین تأکید کرد: باید شرایط و تسهیلات لازم برای حضور گروهی دانشجویان، بهویژه دختران، فراهم شود و این موضوع نیازمند همکاری همه دستگاهها و نهادهاست تا زمینه تربیت جوانان باانگیزه و اثرگذار در آینده کشور فراهم شود.