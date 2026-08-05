به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید روح الله فضلی دبیر ستاد اجرایی مرکزی اربعین دانشگاهیان با اشاره به گستردگی فعالیت‌های کمیته فرهنگی اربعین دانشگاهیان افزود: موکب‌های مرزی در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات اجتماعی، درمانی، فرهنگی، پذیرایی و اسکان به زائران و عموم مردم خدمت‌رسانی کرده‌اند.

فضلی با بیان اینکه در نجف، طریق الحسین و کربلا نیز موکب‌های متعددی در حوزه خدمات فرهنگی و اجتماعی فعال بوده‌اند، افزود: حدود ۱۰ موکب فرهنگی خاص و ۴ موکب بین‌المللی نیز در این مسیر فعالیت داشته‌اند که نقش مهمی در کار‌های رسانه‌ای و فرهنگی در سطح بین‌الملل ایفا کرده‌اند.

دبیر ستاد اجرایی مرکزی اربعین دانشگاهیان با اشاره به حضور خادمان و فعالان فرهنگی از کشور‌های مختلف از جمله ایتالیا، مکزیک و برخی کشور‌های آفریقایی، گفت: این ظرفیت موجب شکل‌گیری یک شبکه ارتباطی مناسب میان جوانان و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای جهان اسلام شده است.

وی ادامه داد: کمیته فرهنگی اربعین نزدیک به ۱۲ سال است که در حوزه بین‌الملل فعالیت می‌کند و در چهار سال اخیر این فعالیت‌ها به صورت ویژه‌تری دنبال شده و شمار مهمانان بین‌المللی افزایش یافته است.

آقای فضلی همچنین با تأکید بر اینکه فضای موکب‌های بین‌الملل بیشتر گفتمانی و پژوهشی است تا صرفاً خدماتی، اظهار کرد: در این فضا زمینه برای هم‌اندیشی، تبادل نظر و کار‌های تحقیقاتی فراهم شده است.

دبیر ستاد اجرایی مرکزی اربعین دانشگاهیان با اشاره به فعالیت پژوهشکده اربعین گفت: در این مجموعه چندین جلد کتاب در حوزه اربعین تألیف شده و کار‌های پژوهشی و نظرسنجی‌های مختلفی نیز برای ستاد مرکزی اربعین انجام شده است.

فضلی نقش دانشگاهیان را در این مسیر مهم دانست و افزود: اعضای هیئت علمی، دانشجویان نخبه و کارکنان دانشگاه در موکب‌ها به‌عنوان خادم فعالیت می‌کنند و این موضوع فضای صمیمی و آموزنده‌ای برای دانشجویان ایجاد کرده است.

وی همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی خادمی پیش از حضور در اربعین خبر داد و گفت: دوره‌هایی مانند «سراج نور» و برنامه‌های معرفتی برای آماده‌سازی دانشجویان برگزار می‌شود.

دبیر ستاد اجرایی مرکزی اربعین دانشگاهیان در ادامه به حفظ ارتباط با دانشجویان ادوار و فارغ‌التحصیلان اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰ تا ۱۲ موکب توسط دانشجویان ادوار اداره می‌شود و برخی از این مجموعه‌ها سابقه‌ای بیش از ۲۰ سال دارند.

وی افزود: در طول سال نیز برنامه‌های مختلف فرهنگی از جمله سوگواره اربعین، اردو‌های دانشجویی، راهیان نور، اردو‌های زیارتی، علمی و پژوهشی برگزار می‌شود تا این شبکه فرهنگی زنده و فعال بماند.

فضلی همچنین با اشاره به امکان ارائه پایان‌نامه در حوزه اربعین برای دانشجویان گفت: آثار پژوهشی و مجلد‌های ارزشمندی در این زمینه تولید شده است.

وی در پایان با ابراز دغدغه نسبت به افزایش حضور دانشجویان در مراسم اربعین تأکید کرد: باید شرایط و تسهیلات لازم برای حضور گروهی دانشجویان، به‌ویژه دختران، فراهم شود و این موضوع نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهاست تا زمینه تربیت جوانان باانگیزه و اثرگذار در آینده کشور فراهم شود.