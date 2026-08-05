از زمان شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، و افزایش بهای سوخت، سرقت بنزین و گازوئیل از جایگاه‌های سوخت در انگلیس بیشتر شده است به گونه‌ای که ارزش سوخت‌های به سرقت رفته در این کشور با افزایش ۴۸ درصدی روبروست و به طور میانگین روزانه به حدود ۲۰۰ هزار پوند می‌رسد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پلیس منطقه گلاسترشایر انگلیس که همچون پلیس دیگر مناطق این کشور به بی توجهی نسبت به سرقت‌ها روبروست، این هفته یک گزارش از عملیات شکار دزدان با کمک شبکه ۵ تلویزیون این کشور تهیه کرد تا هم نشان دهد کم کاری نمی‌کند و هم به دزدان سوخت هشدار دهد.

همزمان با افزایش دزدی سوخت از جایگاه ها، دزدی سوخت از باک خودرو‌ها یا مخازن ذخیره سوخت در مزارع و روستا‌های انگلیس هم در حال افزایش گزارش شده است و تنها در دو ماه مه واپریل حجم سوخت سرقت شده نزدیک سه و نیم برابر مدت مشابه پارسال شد.