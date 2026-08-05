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تا شنبه آتی به دلیل وجود رطوبت در لایههای میانی جو، ابرناکی آسمان و احتمال ضعیف رگبارهای خفیف در استان مرکزی تا شنبه پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیشبینی شرایط جوی گفت: بررسیها از تقویت جریانات شرقی و وزش باد در بیابانهای کویر مرکز کشور و بخشهایی از استان حکایت دارد .
این پدیده موجب افزایش ظرفیت انتقال گردوخاک به استان و خیزش گردوخاک محلی در نواحی مستعد استان در برخی از ساعات، بویژه ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در روزهای پنجشنبه تا شنبه خواهد شد.
بر این اساس، هشدار سطح زرد شماره ۲۶ ادراه کل هواشناسی استان به دلیل مخاطرات احتمال ناشی از کاهش کیفیت هوا در این مدت صادر شده است.
به دلیل وجود رطوبت در لایههای میانی جو، آسمان استان تا شنبه کمی تا قسمتی ابری، در برخی از ساعات به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب همراه با افزایش ابر پیشبینی میشود.
در این مدت احتمال ضعیف رگبارهای خفیف و پراکنده و رعدوبرق در برخی مناطق جنوب غرب استان به ویژه ارتفاعات این ناحیه وجود دارد.