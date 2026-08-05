بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر محمدرضا ظفرقندی به همراه ارسلان زارع استاندار بوشهر و مسئولان شهرستانی و استانی امروز (چهارشنبه) از مرکز خدمات جامع سلامت شبانهروزی چاهمبارک و مرکز پایش سلامت نخل تقی در شهرستان عسلویه بازدید و از نزدیک در جریان روند عرضه خدمات درمانی به مردم این منطقه قرار گرفتند.
وزیر بهداشت در این بازدید، از بخشهای مختلف این مراکز بهداشتی درمانی بازدید کرد و در جریان روند عرضه خدمات بهداشتی و درمانی، امکانات موجود و نیازهای حوزه سلامت منطقه قرار گرفت.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از مرکز پایش سلامت نخل تقی گفت: تکمیل و تجهیز مرکز پایش سلامت نخل تقی با همکاری استانداری بوشهر و دانشگاه علوم پزشکی با شتاب دنبال میشود تا این مرکز با تمرکز بر پایش، آموزش و پژوهش، نقش مؤثری در حفظ سلامت مردم منطقه بهویژه در مناطق صنعتی و نفت و گاز ایفا کند.
دکتر محمدرضا ظفرقندی افزود: سفر به استان بوشهر پس از خدمات و تلاشهای ارزشمند کارکنان حوزه سلامت در دوران جنگ و بهویژه در روزهای اخیر، ضرورت بود و وظیفه داشتیم ضمن قدردانی از همکاران، از نزدیک مسائل و نیازهای مراکز درمانی و بهداشتی استان را بررسی کنیم.
وی اضافه کرد: در این سفر، علاوه بر بازدید از مرکز استان، از مراکز بهداشتی درمانی در مسیر از جمله شهرستان عسلویه نیز بازدید شد تا طرحهای نیمهتمام و نیازهای موجود با همکاری استاندار بوشهر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هرچه سریعتر ساماندهی و تکمیل شود.
وزیر بهداشت با اشاره به ظرفیتهای مرکز پایش سلامت نخل تقی بیان کرد: این مرکز، مجموعهای نوین و ارزشمند در حوزه سلامت است که مسئولیت پایش وضعیت سلامت منطقه را بر عهده دارد و علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، بستر مناسبی برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی فراهم میکند.
دکتر ظفرقندی ادامه داد: با توجه به استقرار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه و احتمال وجود برخی آلایندههای زیستمحیطی، انجام پایش مستمر سلامت مردم، اجرای طرحهای تحقیقاتی و توسعه برنامههای آموزشی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی تأکید کرد: هدف از راهاندازی و تکمیل این مرکز، رصد مستمر شاخصهای سلامت و پیشگیری از آسیبهای احتمالی است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی، سلامت مردم منطقه به بهترین شکل ممکن تأمین شود.