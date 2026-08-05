بازدید وزیر بهداشت از مراکز خدمات سلامت در چاه‌مبارک و نخل تقی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به استان بوشهر ضمن بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی چاه‌مبارک و مرکز پایش سلامت نخل تقی، از نزدیک مسائل و نیاز‌های مراکز درمانی و بهداشتی را بررسی کرد.