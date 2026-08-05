به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرئوف یوسف‌وند، هندبالیست استان قم، با درخشش در مسابقات استانی، موفق به دعوت کادر فنی تیم ملی برای حضور در اردوی آماده‌سازی تیم ملی پسران زیر ۱۷ سال کشور شد.

این اردو که با هدف ارتقای سطح کیفی و آماده‌سازی بازیکنان برای رقابت‌های پیش‌رو برگزار می‌شود، از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ مردادماه در شهر ساری و با میزبانی استان مازندران انجام خواهد گرفت.

یوسف‌وند در این مدت، تحت نظر مربیان تیم ملی، برنامه‌های تمرینی تخصصی را برای حضور در مسابقات آتی را دنبال می‌کند.