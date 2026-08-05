با توافق وزارت میراث و سازمان برنامه، اداره سعدیه و حافظیه به عنوان پایلوت کشوری هیئت امنایی می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری از تصمیم هیئت امنایی شدن مجموعه‌های تاریخی سعدیه و حافظیه خبر داد و اظهار کرد: این موضوع که چند دهه از مطالبات جدی فعالان میراث فرهنگی، گردشگری و دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ در استان بود، در نشست مشترک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئولان فرهنگی کشور به صورت پایلوت مورد توافق قرار گرفت.

وی، درباره جزئیات این نشست گفت: مجموعه‌های سعدیه و حافظیه از مهم‌ترین نماد‌های هویت فرهنگی ایران و از سرمایه‌های ارزشمند تاریخی و گردشگری استان فارس به شمار می‌روند و ارتقای نظام مدیریتی این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات بهتر، ساماندهی مؤثرتر و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی آنها باشد.

استاندار فارس با بیان اینکه برای موضوع اداره اماکن تاریخی فرهنگی کشور باید ساختار حقوقی مناسب طراحی و اجرا شود، افزود: فارس برای تشکیل و تعیین ساختار هیئت امنای مجموعه سعدیه و حافظیه به عنوان پایلوت در کشور اعلام آمادگی کرد.

وی ادامه داد: ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی هیئت امنا با حضور شخصیت‌های فرهنگی، تخصصی و دستگاه‌های مرتبط در آینده نزدیک اعلام خواهد شد تا این الگوی جدید مدیریتی برای دو مجموعه ارزشمند تاریخی شیراز وارد مرحله اجرایی شود.

امیری با تأکید بر اینکه هیئت امنایی شدن این مجموعه‌ها در راستای استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و مشارکت نهاد‌های محلی انجام می‌شود، گفت: این اقدام به معنای واگذاری مسئولیت حاکمیتی میراث‌فرهنگی نیست، بلکه چارچوبی برای افزایش هماهنگی، هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌های مختلف در راستای حفاظت، معرفی و ارتقای جایگاه این آثار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه توسعه و بازسازی اماکن تاریخی فرهنگی باید براساس مقتضیات زمانی و ذائقه مردم انجام پذیرد، تصریح کرد: در این مسیر، اصالت تاریخی آثار، ضوابط تخصصی حفاظت از میراث‌فرهنگی و مسئولیت حاکمیتی وزارت میراث‌فرهنگی همچنان به طور کامل حفظ خواهد شد و هرگونه اقدام اجرایی و ساماندهی با رعایت استاندارد‌های تخصصی و تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.

استاندار فارس همچنین با اشاره به محور‌های فرهنگی مطرح‌شده در این نشست گفت: ظرفیت‌های مشترک فرهنگی استان‌های فارس و کرمان و ضرورت معرفی بیشتر مفاخر ادبی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر طراحی برنامه‌های مشترک برای بازشناسی جایگاه خواجوی کرمانی، شاعر نامدار ایرانی، تأکید شد.