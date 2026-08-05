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دانشگاه صنعتی شیراز به کمک صنعت آب میآید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دانشگاه صنعتی شیراز بر استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه برای رفع چالشهای صنعت آب و فاضلاب تأکید کرد.
محمدجواد دهقانی، رئیس دانشگاه صنعتی شیراز در جلسه انعقاد تفاهمنامه همکاری پژوهشی با تأکید بر اهمیت توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت، اظهار کرد: دانشگاهها زمانی میتوانند نقش واقعی خود را در توسعه کشور ایفا کنند که دانش و ظرفیتهای علمی آنان در خدمت حل مسائل و نیازهای واقعی صنعت قرار گیرد.
او با اشاره به ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز، بر گسترش همکاریهای مشترک با صنایع و دستگاههای اجرایی، اجرای پژوهشهای مسئلهمحور، تعریف پروژههای مشترک و بهرهگیری از توان تخصصی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در رفع چالشهای صنعت تأکید کرد.
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز ابراز امیدواری کرد: این تفاهمنامه، زمینهساز اجرای طرحهای مشترک پژوهشی، توسعه فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای صنعت آب و فاضلاب باشد.
بهمن بهروزی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز نیز با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن همکاریهای مشترک افزود: این تفاهمنامه باید دارای چارچوب و دامنهای مشخص باشد و همکاران دو مجموعه، محورهای روشن، کاربردی و عملیاتی را برای اجرای آن تعریف کنند.
او، فناوریهای قابل استقرار در صنعت آب و فاضلاب، تعریف حوزههای مشترک همکاری و تبیین اقتصاد آب در کشور را از مهمترین اولویتهای این تفاهمنامه برشمرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز همچنین با اشاره به اهمیت بهبود فرآیندها و کاهش هزینهها افزود: مسیر همکاریها باید به گونهای طراحی شود که ضمن توانمندسازی سازمان، در راستای تأمین منافع عمومی نیز مؤثر باشد.
بهروزی سرمایهگذاری در حوزه پساب، توسعه سرمایه انسانی، مسئلهمحور شدن پایاننامههای دانشجویی بر اساس نیازهای واقعی صنعت و بهرهگیری از دانش و تجربه اعضای هیئت علمی بهعنوان مشاوران علمی را از دیگر محورهای مهم این همکاری عنوان کرد.