رئیس انجمن گچ گفت: نبود ماشین آلات به روز موجب شده تا در زنجیره ارزش جهانی، تولید محصولات خاص در صنعت گچ مغفول بماند.

ابوالفضل اقبالیون در گفت‌و‌گو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما با بیان اینکه کشورمان در حال حاضر ۲۹۰ معدن فعال با ظرفیت سالانه ۳۵ میلیون تن گچ را داد، افزود: حدود ۲۰ میلیون تن از گچ تولیدی برای مصرف داخلی و ۱۵ میلیون تن صادراتی است.

وی افزود: حدود ۱۰ درصد بازار جهانی گچ در اختیار ایران است و همچنین دومین تولیدکننده گچ دنیاست. این خود نشان از توانایی عظیم واحد‌های تولیدی در بر طرف کردن نیاز‌های داخلی و جهانی این صنعت است.

اقبالیون با اشاره به اینکه این صنعت نیازمند نگاه توسعه‌ای و حمایت برای تولید محصولات باارزش افزوده بالاست، ادامه داد: نبود ماشین آلات به روز موجب شده تا در زنجیره ارزش جهانی، تولید محصولات خاص در صنعت گچ مغفول بماند.

رئیس انجمن گچ گفت: افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی و مشکلات لجستیکی صادرات گچ را به‌شدت کاهش داده است.

وی در آخر به بحران تأمین مواد ناریه در این صنعت اشاره کرد و گفت: کاهش ۸۰ درصدی آتشباری نسبت به سال گذشته باعث شده کارخانه‌های گچ با حدود ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کنند و این موضوع تولید و صادرات را تحت تأثیر قرار داده است.