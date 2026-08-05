سرپرست صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، برگزاری کنگره ملی شهدای استان را فرصتی برای معرفی سبک زندگی و ویژگی‌های اخلاقی شهدا به نسل جوان با بهره گیری از ظرفیت هنر و رسانه بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، فرج الله فرهادی گفت: کنگره شهدا، مدرسه‌ای برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی شهدا به عنوان الگوی تمام عیار اخلاص و شهادت به آیندگان است.

وی با اشاره به اینکه عزت و سربلندی امروز کشور در برابر دشمنان، مدیون خون شهدا ست، افزود: ملتی که یاد شهیدانش را زنده نگه می‌دارد، هرگز در برابر تهدید‌ها سر خم نمی‌کند و زنده نگهداشتن یاد و راه شهدا، همواره چراغ راه این مسیر خواهد بود.

سرپرست صدا و سیما و مسئول کمیته تولیدات رسانه‌ای، فضای مجازی و اطلاع رسانی ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای استان از آمادگی، هم افزایی و تعامل شبکه جهان بین برای برگزاری این کنگره خبرداد و افزود: رسانه استانی با استفاده از ظرفیت‌های هنری، تخصصی و فنی در بستر‌های تبلیغ، اطلاع رسانی، فضاسازی، تولید محتوای اثربخش رسانه‌ای و انعکاس و پوشش خبری برنامه‌های کنگره ملی شهدا تلاش می‌کند.

فرهادی با اشاره به اینکه تولید محتوای با کیفیت، ویژه کنگره ملی شهدا در قالب‌های مختلف رادیویی، تلویزیونی، خبری و فضای مجازی در شبکه جهان بین از مدت‌ها قبل شروع شده است، گفت: اولویت برنامه سازی در صدا و سیما، همواره پرداختن به جایگاه شهدا و تبیین آرمان‌ها و راه آنها است و به طور مستمر همه روزه در برنامه‌های شبکه جهان بین به این موضوع توجه ویژه‌ای می‌شود.

فرمانده سپاه و دبیرکل ستاد کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری هم در این نشست از مجموعه صدا و سیمای استان که همواره در شرایط و رویداد‌های مختلف دغدغه مندانه و متعهدانه پای کار بوده است و از تمام توان و ظرفیت خود برای پیشبرد اهداف و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند، تشکر و قدردانی کرد.

سردار علی افضلی پوشش گسترده برنامه‌های مراسم تشییع و بدرقه قائد شهید امت و حضور فعال کارکنان صدا و سیمای استان با اعزام به تهران و قم برای انعکاس این آیین، اطلاع رسانی و همراهی با مردم در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و پوشش مناسب یادواره ها، اجلاسیه‌ها و کنگره‌های شهدای پیشین، نمونه‌هایی از عملکرد شایسته تجلیل شبکه جهان بین است.

وی از آغاز شمارش معکوس کنگره ملی شهدای استان خبر داد و گفت: این رویداد بزرگ فرهنگی، در دهه سوم شهریورماه برگزار می‌شود و امید می‌رود اثربخشی فرهنگی ماندگاری برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) به آمادگی کامل کمیته‌های اجرایی برگزاری دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری اشاره و بر تبیین هنرمندانه و اثرگذار برای انتقال فرهنگ شهادت و آشنایی هر چه بیشتر نسل جوان و نوجوان با شهدا به عنوان الگو‌های از خودگذشتگی و ایثار با بهره گیری از ظرفیت‌های اصحاب رسانه استان تأکیدکرد.

سردار افضلی افزود: شهدا محور وحدت هستند و برگزاری این کنگره، فرصت ویژه‌ای برای ثبت آثار و برکات ماندگاری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تجدید میثاق با آرمان‌های نظام و انقلاب اسلامی و تقویت وحدت و انسجام ملی است.

در ادامه این نشست، اعضای کمیته تولیدات رسانه‌ای، فضای مجازی و اطلاع رسانی ستاد دومین کنگره ملی بزرگداشت شهدای استان در خصوص هماهنگی و برنامه ریزی، تولید آثار پرمحتوا و اثربخش و جهت دهی، دسته بندی و هدف گذاری نهایی داده‌ها و اطلاعات گفت‌و‌گو و هم اندیشی کردند.