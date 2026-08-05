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دادستان عمومی و انقلاب سمنان از شناسایی ۳۳۷ مزرعه استخراج رمز ارز و جمعآوری ۵ هزار و ۴۹۲ دستگاه ماینر غیر مجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدتقی گلی با اشاره به اجرای اقدامات گسترده قضایی برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان سمنان در شش ماه گذشته گفت: برخورد قاطع قضایی با استخراج غیرمجاز رمز ارز با هدف صیانت از حقوق عامه، حفظ پایداری شبکه برق، جلوگیری از تضییع بیتالمال و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی با جدیت در دستورکار قرار دارد.
وی افزود: در اجرای این دستورات، ضمن شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، برای مرتکبان پروندههای قضایی با عناوین اتهامی از جمله استفاده غیرمجاز از برق، نگهداری کالای قاچاق، اخلال جزئی در نظام اقتصادی، کسب مال از طریق نامشروع، پولشویی و سایر جرائم و تخلفات مرتبط در مراجع قضایی صالح تشکیل و روند تعقیب قضایی آنان آغاز شده است.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت: در این مدت علاوه بر شناسایی مزارع غیر مجز استخراج غیرمجاز رمز ارز و دستگاه ها ی ماینر، ۱۸۰ فقره انشعاب غیرمجاز برق نیز کشف و جمعآوری شد.
به گفته وی، یکی از مهمترین دستاوردهای این اقدامات، آزادسازی حدود ۳.۸ مگاوات توان مصرفی برای شبکه توزیع برق بوده است که این میزان، معادل برق مورد نیاز حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در طول یک ماه محسوب میشود.
وی ادامه داد: جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع انرژی، در کاهش بارگذاری ترانسفورماتورها و فیدرهای توزیع، جلوگیری از اضافهبار و آسیب به تجهیزات شبکه، کاهش تلفات فنی و غیرفنی، پیشگیری از خاموشیهای ناخواسته و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان نقش مؤثری داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان تأکید کرد: دستگاه قضا با هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومی و فعالیتهای غیرقانونی که موجب تضییع بیتالمال، اخلال در امنیت اقتصادی و آسیب به زیرساختهای حیاتی شود، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و این روند با همکاری دستگاههای اجرایی، انتظامی و نظارتی با قاطعیت ادامه خواهد داشت.