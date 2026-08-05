پخش زنده
امروز: -
در نواحی شرقی و جنوبی استان، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کارشناس هواشناسی ادارهکل هواشناسی خراسان رضوی.گفت:براساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی تا اوایل هفته آینده، وزش باد، پدیده غالب جوی استان خواهد بود که در نواحی بادخیز به ویژه مناطق بهویژه نیمه شرقی و جنوبی، گاهی وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت دور از انتظار نیست.
مرتضی اثمری اظهار کرد:تغییرات دمایی قابلملاحظهای در استان پیشبینی نمیشود، اما از بعدازظهر شنبه در نیمه شمالی استان روند افزایشی ابرناکی آغاز خواهد شد که در برخی نقاط از جمله ارتفاعات و شمال غرب استان احتمال رگبارهای پراکنده وجود دارد.
وی افزود:در شبانهروز گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس خنکترین و محسنآباد با بیشینه دمای ۳۹ درجه گرمترین نقاط استان بودند.
کارشناس اداره کل هواشناسی خاطرنشان کرد:دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۲۱ تا ۳۵ درجه در نوسان بود و پیشبینی میشود امشب حداقل دمای مشهد به ۲۰ درجه و دمای روزانه آن بدون تغییر محسوس، حدود ۳۵ درجه سلسیوس باشد.