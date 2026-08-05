به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از این پس فرآیند واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار در سه بازه زمانبدی ۱۵ هرماه، ۲۵ هر ماه و ۵ ماه بعد انجام می‌شود. به‌طوری که سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی‌شان ۰، ۱ و ۲ باشد و خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح، هر ماه روز پانزدهم، سرپرست خانوار‌های با رقم آخر کد ملی سه تا ۶، هرماه روز بیست‌وپنجم و سرپرست‌های با کدملی رقم ۷ تا ۹ روز پنجم ماه بعد اعتبار کالابرگی خود را دریافت می‌کنند.

وی افزود: به عبارت روشن‌تر، در مردادماه روز پانزدهم حساب سرپرست‌های خانوار با کد ملی ۰ تا ۲ و خانواری حمایتی و نیرو‌های مسلح، روز بیست‌وپنجم حساب سرپرست‌های خانوار با کد ملی ۳ تا ۶ و روز پنجم شهریورماه حساب سرپرست‌های با رقم آخر کد ملی ۷ تا ۹ شارژ خواهد شد.



معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: کلیه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ تا پایان تیرماه تسویه شده است و فرآیند تسویه‌حساب با فروشندگان بدون وقفه نهایتا طی سه تا چهار هفته در حال انجام است.



اندایش تصریح کرد: از هموطنان درخواست می‌شود برای اطلاع از زمان دقیق شارژ حساب، از طریق سامانه‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام بگیرند و تنها پیامک‌های ارسالی از سرشماره v.refah مورد تأیید است و هیچ‌گونه لینکی در این پیام وجود ندارد.



وی افزود: راه‌های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌های مجاز از طریق پیام‌رسان «بله» و درگاه و برنامه «شمیم» امکان‌پذیر است و سامانه‌ها و راه‌های ثبت درخواست آن دسته از هموطنانی که تاکنون متقاضی دریافت یارانه نبوده‌اند، طی اطلاعیه‌های دیگر اعلام خواهد شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای کالابرگ اختصاص می‌یابد.