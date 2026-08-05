باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیهای از پایان همکاری با رامین رضاییان خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، با توجه به مفاد قرارداد یکساله رامین رضاییان و پذیرش شرایط پیشنهادی باشگاه از سوی این بازیکن برای ادامه همکاری، همچنین با پایان یافتن مهلت تفاهمنامه فیمابین، باشگاه استقلال تصمیم به قطع همکاری با وی گرفت.
باشگاه استقلال ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات رامین رضاییان در مدت حضورش در جمع آبیپوشان، برای این بازیکن در ادامه دوران حرفهای آرزوی موفقیت دارد.