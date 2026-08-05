هماهنگی اجرای برداشت اطلاعات مکان‌محور عشایر استان اردبیل با هدف تهیه اطلس عشایری، به‌روزرسانی داده‌های جمعیتی و ارتقای برنامه‌ریزی ملی برای حفظ جامعه عشایری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی پیرجاهد، مدیرکل امور عشایر استان، در نشست هماهنگی با موسی عبادی، معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، بر اهمیت اجرای طرح برداشت اطلاعات مکان‌محور عشایر تأکید کرد.

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح از هفته آینده در ۱۵ استان کشور، گفت: این اطلاعات برای تهیه اطلس عشایری، شناسایی وضعیت جمعیتی، ثبت امکانات عشایر در ییلاق و قشلاق و برنامه‌ریزی دقیق در راستای حفظ و حمایت از جامعه عشایری ضروری است.

پیرجاهد همچنین بر لزوم هماهنگی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اجرای این طرح ملی تأکید کرد.

موسی عبادی نیز عشایر را از مهم‌ترین اقشار تولیدکننده کشور دانست و گفت: این قشر در تأمین امنیت غذایی و امنیت ملی نقش مؤثری دارد.

وی خواستار تجمیع نقشه‌های تولیدشده توسط دستگاه‌های اجرایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و افزود: این اقدام ضمن کاهش زمان و هزینه، در اجرای سرشماری‌ها و به‌روزرسانی نقشه پایه ۳۵ شهر استان نقش مهمی خواهد داشت.