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هماهنگی اجرای برداشت اطلاعات مکانمحور عشایر استان اردبیل با هدف تهیه اطلس عشایری، بهروزرسانی دادههای جمعیتی و ارتقای برنامهریزی ملی برای حفظ جامعه عشایری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی پیرجاهد، مدیرکل امور عشایر استان، در نشست هماهنگی با موسی عبادی، معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، بر اهمیت اجرای طرح برداشت اطلاعات مکانمحور عشایر تأکید کرد.
وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح از هفته آینده در ۱۵ استان کشور، گفت: این اطلاعات برای تهیه اطلس عشایری، شناسایی وضعیت جمعیتی، ثبت امکانات عشایر در ییلاق و قشلاق و برنامهریزی دقیق در راستای حفظ و حمایت از جامعه عشایری ضروری است.
پیرجاهد همچنین بر لزوم هماهنگی و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در اجرای این طرح ملی تأکید کرد.
موسی عبادی نیز عشایر را از مهمترین اقشار تولیدکننده کشور دانست و گفت: این قشر در تأمین امنیت غذایی و امنیت ملی نقش مؤثری دارد.
وی خواستار تجمیع نقشههای تولیدشده توسط دستگاههای اجرایی در سازمان مدیریت و برنامهریزی شد و افزود: این اقدام ضمن کاهش زمان و هزینه، در اجرای سرشماریها و بهروزرسانی نقشه پایه ۳۵ شهر استان نقش مهمی خواهد داشت.