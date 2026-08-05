فرمانده انتظامی شهرستان قدس از دستگیری متهمی که در ۱۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی، مشاعات و باغات شهرقدس نقش داشته است، خبر داد، این متهم در عملیاتی غافلگیرانه توسط پلیس آگاهی دستگیر و مقادیری از اموال مسروقه از وی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رحمان پورمصطفوی گفت: در پی وقوع چند مورد سرقت اماکن خصوصی، مشاعات و باغات، مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از شناسائی سارق و با هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاه دستگیر و مقادیری اموال مسروقه نیز کشف شد.

سرهنگ پور مصطفوی با اشاره به اینکه متهم در بازجوئی‌های پلیسی به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کرد گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.