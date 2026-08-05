پخش زنده
امروز: -
همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، ۴۰ نفر از جوانان جهادی و خیر بادرودی اقدام به طبخ و آمادهسازی چهار هزار پرس غذای گرم برای نیازمندان کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علی عبدلی، یکی از این جوانان گفت: این اقدام مردمی و خودجوش انجام و تمام هزینهها، مواد اولیه و مایحتاج مورد نیاز، با مشارکت خیران و مردم تأمین شده است.
داود کوثری یکی دیگر از خادمان نیز افزود: این حرکت خداپسندانه، جلوهای از فرهنگ ایثار، همدلی و خدمترسانی در مکتب سیدالشهدا (ع) است و به منظور دستگیری از نیازمندان انجام شد.
برای تهیه چهار هزار پرس غذای گرم بیش از ۸۰ میلیون تومان هزینه شد.